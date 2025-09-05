La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba Adrián Barbón condena el «genocidio» de Israel sobre Palestina y el Gobierno regional rebaja su participación en las pruebas como señal de rechazo: «No debemos ser indiferentes ante lo que sucede en Gaza. Es una cuestión de mera humanidad»

Sin paños calientes. Adrián Barbón ha condenado el «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza. El presidente del Principado ha emitido un duro comunicado en el que asegura que no va a «mirar hacia otro lado» la misma mañana en la que La Vuelta llegará a Asturias y al mismo tiempo en el que su Ejecutivo instaba al equipo Israel Premier Tech a retirarse de la competición. «Sería lo mejor para todos, incluida la propia competición», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo.

La Vuelta finaliza esta tarde en L'Angliru y por Asturias discurrirán tres etapas, desde hoy hasta el domingo. En ninguna de ellas habrá presencia del Consejo de Gobierno, contra lo que se acostumbra y estaba previsto inicialmente.

Adrián Barbón ha recordado que ha dedicado «mucho tiempo a estudiar el horror del holocausto cometido por la dictadura nazi contra el pueblo judío» y por ello dice ser «coherente»: «Si denuncié el holocausto, ahora tengo el mismo deber de condenar lo que está sucediendo en Gaza, sin equidistancias ni palabras medidas».

Quienes me conocen, saben que he dedicado mucho tiempo a estudiar el horror del holocausto cometido por la dictadura nazi contra el pueblo judío.



Por eso me indigna y condeno el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo con el pueblo palestino, con casi 20.000 niños y… — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) September 5, 2025

Gimena Llamedo recuerda que ni el Principado ni el Gobierno nacional pueden impedir la participación del equipo Israel Premier Tech. «Pero lo que sí podemos y queremos hacer es manifestar nuestro desacuerdo», ha explicado la vicepresidenta. «No debemos ser impasibles ni indiferentes ante lo que está sucediendo en Gaza. Es una cuestión de conciencia, de mera humanidad», ha razonado. Llamedo ha recordado que ante otros conflictos, como la invasión de Ucrania, se tomaron medidas para impedir la participación de equipos rusos para no dar apariencia de normalidad a lo que estaba sucediendo.

«Ya que ahora no se ha actuado de igual forma, pedimos al equipo que se retire. Pensamos que sería la mejor decisión a todos los efectos», ha continuado la vicepresidenta. Llamedo ha pedido a las organizaciones deportivas internacionales que reaccionen y tengan en cuenta lo que ocurre en Gaza, «inhumano e inaceptable desde cualquier punto de vista», para que estas situaciones no se repitan. «Esa insensibilidad no tiene un pase», ha añadido.

Protestas

En un comunicado, el Gobierno de Asturias asegura comprender las movilizaciones y protestas que puedan realizarse, pero hace un llamamiento a la prudencia. «Entendemos que se exprese el malestar, pero pedimos que se haga de forma completamente pacífica, sin poner en riesgo la seguridad de los ciclistas ni impedir el desarrollo de La Vuelta, una competición muy importante, con muchísimos seguidores y una larga vinculación con Asturias».