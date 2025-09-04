La Vuelta llega a Asturias: se llama a protestar contra Israel en varios puntos de la carrera como Llanes, Nava y L'Angliru Como ya sucediera en etapas anteriores de la ronda ciclista se quiere llenar la carrera de banderas palestinas y voces contra el genocidio en Gaza

La Vuelta a España estará tres días en Asturias y en todos ellos ya hay llamamientos para visibilizar protestas contra Israel como ya sucediera en etapas anteriores, principalmente la que llegó a Bilbao y que obligó a que la carrera concluyese sin ganador en esa jornada.

Desde que se pase la frontera con el Principado de Asturias ya habrá banderas si la respuesta es la que espera la Plataforma de Asturias con Palestina y que apoyan varias organizaciones y partidos políticos. Según han difundido, juntos con la estimación de los horarios de paso de los ciclistas, los principales puntos de encuentro son:

- Colombres (rotonda de La Franca): 12 horas.

- Llanes (rotonda de Pancar): 13 horas.

- Nava (Calle Luis Armiñán): 15 horas

- L' Angliru (se espera que aquí acabe la etapa a partir de las 17.30 horas).

El sábado habrá más convocatorias, desde la misma salida en Avilés prevista a las 13.30 horas y su llegada a La Farrapona a las 17.36 horas. Lo mismo para el domingo, con salida de Vegadeo.

Dispositivo policial

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta, además de los agentes, por 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero. La Comandancia de Asturias dará apoyo a la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial del cuerpo, formado por 218 guardias civiles de seguridad ciudadana y diversas especialidades y por 257 guardias civiles del Sector de Tráfico.

Por su parte, la Policía Nacional desplegará a más de 70 agentes. El dispositivo contará con agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), encargadas de proteger las instalaciones de la organización —líneas de salida y meta, control de firmas, entrega de acreditaciones, estacionamiento de equipos, pódium o control de dopaje—, así como de establecer un perímetro de seguridad en los primeros metros de la carrera y en el último kilómetro antes de la meta.