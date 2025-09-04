Más de 70 policías nacionales garantizarán la seguridad en Asturias durante la Vuelta Ciclista a España Habrá un perímetro de seguridad en el último kilómetro antes de la meta después de que ayer tuviese que adelantarse el final de la etapa de Bilbao, que se quedó sin ganador

La Policía Nacional ha activado un completo dispositivo de seguridad con motivo del paso de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España por Asturias, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre. La ronda recorrerá el Principado con finales en el mítico Alto de L'Angliru y en la Farrapona, además de contar con salidas en Avilés y Vegadeo, desde donde la competición pondrá rumbo a Galicia. Durante la primera jornada está convocada una protesta en Llanes por la participación de Israel.

Más de 70 agentes de distintas unidades velarán por la seguridad de participantes, organización y aficionados durante las tres jornadas que la ronda ciclista recorrerá el Principado. El dispositivo contará con agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), encargadas de proteger las instalaciones de la organización —líneas de salida y meta, control de firmas, entrega de acreditaciones, estacionamiento de equipos, pódium o control de dopaje—, así como de establecer un perímetro de seguridad en los primeros metros de la carrera y en el último kilómetro antes de la meta. Se da la circunstancia de que este miércoles en Bilbao se tuvo que adelantar el final de la etapa, que se quedó sin ganador, por las intensas protestas propalestinas.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional desplegará drones y sistemas antidron en coordinación con la UIP para reforzar la seguridad en las zonas de salida y llegada.

Además, en todas las salidas y llegadas de etapa, la Policía Nacional llevará a cabo una intensa labor preventiva, realizando evaluaciones de riesgo y amenaza que permitirán orientar y ajustar el despliegue de efectivos para garantizar la máxima seguridad.

En las ciudades y localidades que acogen las etapas, y cuya demarcación territorial corresponde a la Policía Nacional, el dispositivo se reforzará con agentes de Seguridad Ciudadana, Guías Caninos, Policía Científica, TEDAX-NRBQ, Subsuelo y Grupos Operativos de Respuesta.

En la zona de meta de cada etapa, en el espacio «Parque Vuelta», se instalará un stand de la Policía Nacional en el que el público podrá conocer de cerca el trabajo diario de distintas unidades especializadas, como los Guías Caninos, la Unidad de Prevención y Reacción, TEDAX-NRBQ o la Policía Científica.

El paso de La Vuelta 2025 por Asturias volverá a marcar uno de los momentos más exigentes y espectaculares de la competición, con ascensiones míticas como el Angliru y la Farrapona. La Policía Nacional garantizará que corredores, organización y aficionados disfruten de la prueba con la máxima seguridad.