Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España Será el viernes 5 de septiembre con el paso de la etapa por el concejo asturiano

En un gesto solidario con la población de Gaza, un grupo de vecinos de Llanes ha convocado una protesta este viernes 5 de septiembre por la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España. Con motivo del paso de la prueba deportiva por el concejo, convocan a quienes quieran sumarse a esta iniciativa antes de las 13.30 horas en el mirador de San Antolín de Bedón, en la recta de bajada hacia Naves, para mostrar su rechazo por el genocidio que está sufriendo el pueblo de Gaza. Recalcan que se trata de un acto «pacífico pero contundente», en el que portarán banderas palestinas y pancartas.

No será la primera protesta en lo que va de competición. De hecho, este mismo miércoles en Bilbao las manifestaciones por Palestina durante toda la etapa han obligado a la organización de la carrera a adelantar el final de la misma. Se tomarán los tiempos a falta de 3 kilómetros de la meta y no habrá ganador de la misma.

Hace justo una semana, durante la celebración del Hípico en Gijón en pleno recorrido del jinete israelí Robin Muhr en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, un hombre irrumpió en las gradas del público portando una bandera de Palestina y gritando «free Palestine».