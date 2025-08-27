El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un hombre muestra la bandera de Palestina durante la participación de un jinete israelí en el Hípico de Gijón.
Un hombre muestra la bandera de Palestina durante la participación de un jinete israelí en el Hípico de Gijón. Foto: Damián Arienza | Vídeo: E. C.
Concurso Hípico Internacional de Gijón

Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí

Un hombre irrumpió en la grada con una bandera de Palestina y gritando «free Palestine» durante el salto del ecuestre olímpico Robin Muhr

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:15

Altercado en Las Mestas. Eran alrededor de las 18.15 horas de este miércoles cuando, en pleno recorrido del jinete israelí Robin Muhr en el Concurso Hípico Internacional de Gijón, un hombre irrumpió en las gradas del público portando una bandera de Palestina y gritando «free Palestine».

La acción sorprendió tanto al público como a los participantes y rápidamente apareció otro grupo de espectadores que le quitó la bandera de las manos y desalojó al hombre del graderío. Durante el incidente hubo un sector del público que mostró su enfado con el manifestante, reclamando respeto hacia el desarrollo de la competición.

Finalmente, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional para hablar con los implicados, si bien a priori no hubo ningún detenido.

