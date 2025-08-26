Todo queda en casa en Las Mestas: Castora Ortiz Agüera gana la prueba grande del Hípico de Gijón

David García Yáñez Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 23:51 Comenta Compartir

Sabor andaluz en la primera jornada del Concurso Hípico Internacional Gijón 2025 de Las Mestas y dominio aplastante de la familia Ortiz Agüera en las dos primeras pruebas del primer día de concurso pertenecientes al CSI2*.

La prueba grande del primer día sobre 1.40 metros se juzgó sobre baremo Dos Fases Especial. Un baremo que suma los puntos de las dos fases pero solo coge el tiempo de la segunda para la clasificación de la prueba. Para esta ocasión, el jefe de pista diseñó un recorrido compuesto por una primera fase de seis obstáculos y siete esfuerzos con un doble vertical –vertical a un tranco– y 48 segundos de tiempo máximo unida a una segunda fase compuesta también de seis obstáculos y siete esfuerzos con un doble a un tranco compuesto por fondo-vertical por debajo de la tribuna del jurado y 50 segundos de tiempo máximo concedido.

En esta prueba, con 39 binomios participantes, solamente ocho acabaron con doble recorrido sin penalidad.

El primer doble cero fue el de la amazona ucraniana Anastasia Bondarieva, que salía en primer lugar y concluía con 41.49 segundos el recorrido diseñado. Tardaron seis binomios en arrebatarle el primer puesto y fue un jinete francés como Aurelien Leroy con 'Gaia de L'Autan', el que bajaba el tiempo en dos segundos. Poco le duró la alegría al competidor francés ya que el ganador de la primera prueba del concurso, el andaluz Luis Ortiz y 'King Of China Hero Z' rebajaba el tiempo en seis centésimas y ponía en el ambiente que si alguien quería arrebatarle el primer puesto debería volar sobre el verde de las Mestas.

Lo intentaron los favoritos a llevarse la primera grande del concurso pero una penalidad privó entre otros a Ismael García Roque o Armando Trapote a puestos bajos de la prueba.

Una prueba que, en el ecuador, encontró la sorpresa en el burgalés Pablo García-Gallardo, que realizaba un excelente recorrido quedando a cincuenta centésimas del primer puesto provisional de la prueba que encabezaba en ese instante Luis Ortiz.

Los binomios hasta el momento buscaban terrenos internos del recorrido para afrontar el obstáculo número dos de la primera fase o el primer obstáculo de la segunda fase. Pero llego Castora Ortiz con 'Robinson' y voló sobre el recorrido. Un galope para afrontar el obstáculo 3 de la segunda fase (número 9 del total del recorrido) y una fuerte galopada al último obstáculo auparon a la cordobesa al primer puesto por justo dos segundos mejor que su hermano. De la amazona andaluza al final quedaban 13 binomios por salir pero dos favoritos como el portugués Rodrigo Giesteira o el saudí Alsharbatly quedaban fuera por un derribo. Lo intento la ganadora del gran premio del 2024 la amazona de países bajos Sane Thijssen con 'Lolandria Z' pero la monta veloz y ágil no le valió para arrebatar el primer puesto teniendo que conformarse con el segundo cajón por dos centésimas. En tercer lugar del cajón quedo el penúltimo binomio en salir en la tarde del martes a la pista de las mestas. El veloz jinete brasileño Felipe Ramos Guinato con 'Gandalf Mouche' con 38.35 segundos lo intento pero no pudo con el tiempo marcado por la amazona alumna de Rafael Ortiz.

Muy interesante lo vivido sobre el verde de Las Mestas en la primera jornada, en la que se congregaron 6.224 personas que dejaron la triple gemela desierta, algo que no resulta extraño si uno se atiene al desenlace de las pruebas, dominadas por los hermanos Ortiz Agüera.

Las pruebas en el segundo día de concurso comenzaran a las 14.30 horas con el trofeo Siroko sobre 1.30 m del CSI2 estrellas bajo baremo dos fases especial y a las 17.45 horas la primera prueba del CSI4*, trofeo Oquendo, sobre 1.40 m.

Previamente a las 10.30 horas se celebrara la inspección veterinaria a los equinos participantes en el CSI4 estrellas.

