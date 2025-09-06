El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avilés, punto de partida de la etapa 14 hacia La Farrapona, con banderas palestinas en protesta de la participación del equipo israelí. Paloma Ucha
Etapa 14: Avilés - La Farrapona

La Vuelta, lista para arrancar en Avilés entre banderas palestinas

San Lorenzo y La Farrapona marcarán hoy un recorrido explosivo y apto para fugas y ataques tras el castigo de L'Angliru. Las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech continuarán en Asturias tanto en la jornada de hoy como en la de mañana

José Luis González

José Luis González

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:58

Pasó el infierno de L'Angliru, uno de esos puertos en los que es mejor marcar un ritmo y esperar a que los rivales maduren. Nada de ataques explosivos, pura supervivencia, más cuando se llevan 190 kilómetros en las piernas. Lo que espera hoy a los participantes en la Vuelta puede parecer a quien no conozca el mundo de las dos ruedas un trámite de alta montaña si se compara con lo de ayer. Error. El trazado que parte de Avilés para llegar a La Farrapona es un recorrido exigente, con un desnivel positivo que ronda los 4.000 metros y en el que, de nuevo, se acabarán midiendo los más fuertes.

Las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech continuarán en Asturias tanto en la jornada de hoy como en la de mañana. En la del viernes, la primera etapa de la Vuelta en Asturias, hubo doce personas detenidas acusadas de un presunto delito de desórdenes públicos. Los hechos sucedieron al paso de los fugados por el inicio de la ascensión a L'Angliru. Fue en ese momento, según el relato de la Guardia Civil y tal y como se pudo ver a través de la televisión, cuando un grupo de doce personas invadieron la carretera con una pancarta en contra del genocidio de Israel en Palestina, obligando a Cepeda, Jungels y Vinokourov, que marchaban en cabeza por delante del grupo de favoritos, a detener la marcha. Seis de los detenidos sostenían la pancarta, mientras el resto se encadenaba entre sí. La acción reivindicativa duró menos de un minuto, después de que agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial que acompaña a la Vuelta actuaran para disolver la protesta y permitir el normal transcurso de la carrera.

Para este sábado, la organización plantea en su segunda etapa en Asturias un recorrido sensiblemente más corto que el de ayer, con 135 kilómetros. Pero lo llena de minas. La primera, el alto de Tenebreo, un puerto de tercera para ir tensando las piernas. Tras el descenso, casi sin respiro, llegará el puerto de San Lorenzo, uno de los más duros de Asturias fuera de la categoría de los colosos. Terreno para valientes, para darle vida a la fuga, pero con una dureza máxima en su segunda mitad. Con cinco kilómetros iniciales en los que no se supera el 9%, lo que viene después tiene mucho de tortura. La carretera se empina para llegar al 14%, sin respiro durante otros cinco kilómetros.

Y de nuevo, tras el descenso, la carretera vuelve a picar para arriba para encarar un alto largo y constante donde se pueden abrir importantes brechas: La Farrapona. Sus casi 17 kilómetros comienzan con pendientes suaves. Apenas unas rampas de máxima dureza que dan paso a un respiro antes de la traca final, con seis kilómetros más por delante en los que se alcanza el 9% de desnivel. Si ayer se abrieron diferencias entre los diez primeros de la general, la etapa de hoy apunta a clarificar aún más quiénes se jugarán el podio en la tercera semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  3. 3 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  4. 4 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  5. 5 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  6. 6

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  7. 7 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  8. 8 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Vuelta, lista para arrancar en Avilés entre banderas palestinas

La Vuelta, lista para arrancar en Avilés entre banderas palestinas