Adrián Barbón y Covadonga Tomé ponen el foco en reforzar la Atención Primaria

Lanzó el reto la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, recogió el guante en el marco de unas ... negociaciones presupuestarias que el Gobierno regional ya mantiene únicamente con la exdiputada de Podemos, clave para alcanzar la mayoría de izquierdas en la Junta General. La parlamentaria llevó a su cara a cara con el presidente del Principado su preocupación por la delicada situación de la Atención Primaria, «columna vertebral del sistema de salud» y a la que, sin embargo, «empiezan a cederle las costuras», y pidió un mayor esfuerzo para este primer escalón de la sanidad pública en los próximos presupuestos, con el objetivo puesto en que se lleve al menos el 25% del gasto sanitario.

Barbón coincidió con la diputada en que deben aumentar los recursos «en la línea de converger con la inversión que en materia de Atención Primaria hay en Europa», esbozó algunas de las líneas prioritarias de actuación en este campo (incrementar la capacidad de los centros de salud, mejorar las condiciones laborales, aplicar un enfoque comunitario, aprovechar las herramientas digitales y fomentar la participación ciudadana y la transparencia) e invitó a Tomé a apoyar las cuentas de 2026.

Previamente, el dirigente mantuvo su ya habitual rifirrafe con la portavoz de Vox, Carolina López, quien denunció el «colapso político y moral» del Gobierno de Barbón tras «tres consejeras cesadas», una «administración en ruinas» y una Consejería de Medio Rural que es ahora «la zona cero del fracaso político», con un consejero «que ya da más miedo que el propio lobo». Una «retaíla de apocalipsis», en opinión de Barbón, quien quiso quedarse con que finalizará la legislatura sin que ninguna de las iniciativas de Vox «hayan servido para nada», replicó.