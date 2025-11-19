El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Covadonga Tomé escucha a Adrián Barbón, durante su cara a cara. Mario Rojas

Adrián Barbón y Covadonga Tomé ponen el foco en reforzar la Atención Primaria

Vox cree que la Consejería de Medio Rural es ahora la «zona cero del fracaso» del Principado y que su consejero «ya da más miedo que el propio lobo»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:27

Comenta

Lanzó el reto la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, recogió el guante en el marco de unas ... negociaciones presupuestarias que el Gobierno regional ya mantiene únicamente con la exdiputada de Podemos, clave para alcanzar la mayoría de izquierdas en la Junta General. La parlamentaria llevó a su cara a cara con el presidente del Principado su preocupación por la delicada situación de la Atención Primaria, «columna vertebral del sistema de salud» y a la que, sin embargo, «empiezan a cederle las costuras», y pidió un mayor esfuerzo para este primer escalón de la sanidad pública en los próximos presupuestos, con el objetivo puesto en que se lleve al menos el 25% del gasto sanitario.

