Barbón: «Cuando vienen mal dadas, y últimamente abundan, tener fe me ayuda» El presidente del Principado reflexiona en Gijón sobre las creencias cristianas en el compromiso sociopolítico

Ana Moriyón Gijón Sábado, 14 de junio 2025, 20:22

Adrián Barbón ofreció ayer en el salón de actos de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón una conferencia que llevaba por título 'Fe y praxis cristiana en el compromiso sociopolítico' con la que se puso el broche final a una larga jornada de reflexión organizada por la parroquia de Santa Olaya.

El presidente autonómico comenzó su intervención vinculando sus profundas creencias católicas y su gran vocación política a sus abuelos maternos, con los que se crió. «Mi abuelo, ateo y militante socialista. Mi abuela, profundamente católica y cristiana. Y de esa mezcla salí yo», explicó. Y aunque quiso comenzar su discurso reconociendo que la relación entre la política y la región «siempre ha sido compleja», recordó que el Concilio Vaticano II recoge que aunque «la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas una de otra en su propio campo, ambas están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres». El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) dijo además sentirse identificado en las palabras del Papa Francisco cuando advertía de que «un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la caridad más amplia, la caridad política». Igualmente, añadió haciendo suyas nuevamente las palabras del Papa Francisco, «aunque los cristianos hacemos de forma reiterada llamamientos a la paz» hay que tener en cuenta que ésta «no se construye de manera mágica. Hay que resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia, porque la inequidad es la raíz de todos los males sociales».

Y de esta forma, citando además varios pasajes del Evangelio, el presidente autonómico ligó de alguna manera sus profundas creencias religiosas con su vocación política. Y confesó también que, «cuando vienen mal dadas, y últimamente abundan, tener fe y esperanza me ha ayudado mucho». Quiso en su intervención poner como ejemplo los meses de pandemia, aunque asumió que estos días están siendo también duros momentos para su labor política. «En estos días que están llenos de dificultades, llevamos semanas en Asturias llenos de dificultades, de momentos muy complejos, yo me digo a mi mismo: rendirme no es una opción. Y eso yo se lo debo a la fe y a mi convicción como cristiano», reconoció.

«Reconciliación y paz»

El dirigente autonómico, eso sí, señaló en varias ocasiones que «no hay ninguna ideología política que represente la pluralidad del Evangelio» pero no por ello, entiende, los cristianos deben vivir de espalda a la política. «Voten a los candidatos que miran más a los pobres, que buscan superar la injusticia estructural y que apuestan por la reconciliación y la paz», pidió Barbón, quien cargó contra «el postureo» de algunos dirigentes «que quieren aparentar la fe y la fe no se aparenta, se tiene o no se tiene» y también contra los «discursos de determinadas jerarquías que se acercan, peligrosamente, a una ideología concreta».