Secretaria general del PP desde hace dos años y ahora también responsable del área de Organización, Beatriz Llaneza (Mieres, 1967) mantiene un discreto segundo ... plano haciéndose cargo del engranaje del partido de cara a las elecciones de 2027. Avanza que, pese a la reagrupación de ambas áreas, el objetivo es fortalecer los equipos para «darlo todo» de aquí a la próxima cita con las urnas. Se muestra convencida de la victoria y compara el momento actual con el ambiente previo al triunfo de Sergio Marqués, en 1995.

–El objetivo es ganar las elecciones, pero ¿cuál será la estrategia?

–Nuestro reto principal es reforzar la base municipal. El PP es un partido profundamente municipalista, y desde que Álvaro Queipo asumió la presidencia, hemos trabajado mucho en renovar las juntas locales para que sean fuertes, fortalecer la estructura orgánica para que en cualquier municipio haya alguien del partido que pueda apoyar o buscar una solución.

–En las últimas elecciones el PP tuvo un importante avance a nivel municipal. ¿Se apostará por la renovación en los concejos donde no se ganó?

–Todavía no estamos en ese escenario. Ahora toca trabajar para los asturianos. El debate sobre candidatos llegará a lo largo de 2026, y entonces veremos qué renovaciones son necesarias. Hay casos de personas que no quieren repetir y ellos mismos están buscando una alternativa para hacerlo más fácil, pero también tenemos grandes candidatos. No haber ganado no significa que un candidato haya sido malo. En todo caso, es cuestión de hablar.

–¿Cómo ha evolucionado el PP en estos dos últimos años?

–Hemos crecido en todos los sentidos. Cada vez son más personas las que se acercan a trabajar y participar en este partido, tenemos equipos más amplios y más representativos… y, sobre todo, tenemos un presidente que conecta con la gente. La sensación me recuerda a 1995, cuando se palpaba en la calle la posibilidad de cambio antes de la victoria de Sergio Marqués. La gente ve que somos creíbles, rigurosos, que tenemos proyecto y esa sensación, que yo la viví en la etapa de Marqués, la estoy volviendo a vivir ahora.

–Aquellas elecciones las ganaron, pero no acabó precisamente bien la legislatura...

–No tiene sentido recrearse constantemente en lo que se hizo bien o mal. El pasado sólo sirve para aprender y nosotros nos equivocamos.

–¿Cómo marcha la afiliación?

–Asturias es una región con una distribución de la población piramidal y, por lo tanto, es lógico que haya muchas bajas por fallecimiento. Pero tenemos cada vez más gente joven gracias a Nuevas Generaciones y también un grupo muy interesante de personas de entre 45 y 60 años que ahora se reincorporan a la política. Una generación perdida que aporta experiencia y que representa la realidad social.

–Habló de la victoria de Sergio Marqués, pero la derecha también ganó las elecciones con Foro. ¿En qué punto están esas conversaciones con Carmen Moriyón?

–Formalmente no hay conversaciones, pero sí un diálogo muy fluido. Llevamos meses de acercamiento político que es lógico tras el acuerdo en el Ayuntamiento de Gijón que nos ha llevado a un cogobierno, con unos resultados espectaculares, y que también ha llevado a trabajar en común en la Junta General. En ambos casos, el objetivo es superar 40 años de socialismo en Asturias. Trabajar para que los planteamientos en común que tenemos PP y Foro se plasmen socialmente y que en un futuro se puedan ganar elecciones me parece que, a todas luces, es beneficioso para Asturias. Y en eso estamos.

–Moriyón insiste en que no permitirá que la marca Foro se diluya. ¿El PP cree que hay fórmulas para avanzar en esa colaboración teniendo en cuenta esa premisa?

–No estamos en ese momento. Estamos en aportar políticas que puedan servir a los asturianos y tenemos un objetivo común: derrotar a quienes están llevando a Asturias a una situación dramática. Y si en el camino confluimos, ¿por qué no vamos a hablar, dialogar y hasta negociar? Me parece lógico y no tenemos por qué ocultarlo. Probablemente estemos en el mejor momento de la relación con Foro.

–Barbón cuestiona el liderazgo de Queipo y habla de un run run incluso interno. ¿Lo ha escuchado?

–Hay un nerviosismo palpable en el PSOE y especialmente en el presidente. Y me resulta hasta gracioso, porque creo que hasta se lo cree. El liderazgo de Álvaro Queipo es el más fuerte, probablemente, que ha tenido cualquier presidente del PP de Asturias en los últimos años. Pero eso no significa que no haya discrepancias internas. No somos borregos. Aquí pensamos, hablamos y, si discrepamos, podemos decirlo. Hacemos congresos donde los candidatos tienen bastantes días para presentarse y, si no nos aplauden, no nos enfadamos. Y si alguien quiere ir a misa, que vaya, y si no quiere ir, que no vaya. Yo me miraría un poco más al ombligo antes de hablar de lo que pasa en otros partidos.

–El PP no sólo recibe críticas del PSOE, también y muy duras de Vox. ¿Cómo es la relación y hasta qué punto les condiciona su discurso?

–La relación es correcta y fluida, pero nuestro discurso no lo marca nadie. Tenemos nuestro propio proyecto. Coincidimos en algunas cuestiones y en otras no. El choque con Vox no es el que nosotros tenemos con Vox, es el que Vox tiene con nosotros.

–¿Visualiza un gobierno PP-Vox?

–No. Visualizo un gobierno del PP.

–¿Y si no dan los números?

–Estoy convencida de que los números van a dar para tener un gobierno fuerte del PP en 2027, el que Asturias se merece.

–¿Por qué están convencidos de que en esta ocasión van a ganar, teniendo en cuenta que es una región tradicionalmente de izquierdas?

–Porque 40 años de socialismo ya han sido suficientes para que los asturianos den esa oportunidad, y porque el PP ahora mismo ofrece esa confianza a los asturianos de ser un partido serio, responsable, competente, que sabe gestionar. Está todo a favor. Hasta las encuestas.

–¿Qué pasa con el congreso del PP de Oviedo? ¿Podría ser incómodo para el alcalde un resultado que no se ajuste a su sensibilidad?

–Con el congreso de Oviedo no pasa nada en especial. Se celebrará cuando la Junta lo decida. No hay ningún problema; será un congreso tan normal como cualquier otro. Lo importante es que Oviedo tenga una Junta local fuerte y cohesionada, y eso es lo que quiere también el alcalde. El problema es que muchas veces nos quedamos en personas y estamos hablando de proyectos. Y el proyecto del PP de Oviedo va a ser igual, dirija quien lo dirija.

–¿Le gustaría que Canteli se afiliara al PP?

–Para mí, tener un afiliado más siempre es positivo, pero Alfredo ya es PP, aunque no haya firmado un papel. Hace un gran trabajo y lo que cuenta es su compromiso.