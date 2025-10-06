El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Beatriz Llaneza, 'número 2' del PP de Asturias, en la sede regional del partido. Pablo Nosti

Secretaria general y Secretaria de Organización del PP de Asturias

Beatriz Llaneza: «PP y Foro Asturias están ahora en el mejor momento de su relación»

«Estoy viviendo ahora la misma sensación que en 1995, cuando se palpaba en la calle la posibilidad de cambio antes de la victoria de Marqués»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:23

Comenta

Secretaria general del PP desde hace dos años y ahora también responsable del área de Organización, Beatriz Llaneza (Mieres, 1967) mantiene un discreto segundo ... plano haciéndose cargo del engranaje del partido de cara a las elecciones de 2027. Avanza que, pese a la reagrupación de ambas áreas, el objetivo es fortalecer los equipos para «darlo todo» de aquí a la próxima cita con las urnas. Se muestra convencida de la victoria y compara el momento actual con el ambiente previo al triunfo de Sergio Marqués, en 1995.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  4. 4 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  8. 8 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  9. 9

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Beatriz Llaneza: «PP y Foro Asturias están ahora en el mejor momento de su relación»

Beatriz Llaneza: «PP y Foro Asturias están ahora en el mejor momento de su relación»