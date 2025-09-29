El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El bonitero 'Beti Aingeru', con base en Pasajes, amarrado ayer en el muelle Rendiellu. Paloma Ucha

Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»

Un bonitero vasco tuvo que ser escoltado por la Guardia Civil hasta el puerto de El Musel tras rebelarse contra el capitán y el armador 12 de sus 16 tripulantes

Martín Ruiz Egaña

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:23

Escoltado por una patrullera de la Guardia Civil y prácticamente con toda la tripulación amotinada. Así arribó el sábado por la tarde el 'Beti Aingeru', ... un bonitero de Pasajes (Guipúzcoa), a El Musel tras vivir momentos de tensión con la tripulación en alta mar. Era un día tranquilo de faena, todo transcurría con normalidad. Una jornada de buena mar en plena temporada de bonito en el Cantábrico, pero todo comenzó a torcerse a primera hora de la tarde. Y no por una tormenta o por fuerte oleaje, sino por la propia tripulación. A eso de las 15 horas, los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta desde una embarcación que se encontraba faenando a unas 12 millas al norte de Ribadesella. Al otro lado estaba el capitán, que para sorpresa del personal de seguridad reportaba estar ante un motín en su propio navío. Denunció haber recibido «amenazas»por parte de 12 de los 16 tripulantes del barco, de origen senegalés. Según detallan fuentes de la Guardia Civil, el patrón del pesquero puso rumbo al puerto de El Musel «ante el temor de que pudieran causar algún daño al barco».

