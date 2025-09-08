Los cuatro primeros meses de la costera del bonito se cierran con 400.000 kilos más subastados

La costera del bonito arrancó este año, como viene sucediendo en la última década, en el mes de mayo. Y lo hizo ya con perspectivas ... positivas tras los datos de capturas que se tenían al cerrar ese quinto mes del año. Ahora, con agosto ya finalizado, se confirma esa percepción inicial de los profesionales de la mar, ya que hasta el pasado día 31 se habían subastado en la cancha de la rula de Avilés un total de 1.800.000 kilos de bonito, son casi 400.000 más que el año pasado en esa misma fecha.

En porcentaje, supone un aumento del 28% con respecto a 2024, cuando la campaña se dio por concluida en el mes de octubre y para entonces se llevaban pescados casi 1,5 millones de kilos.

No obstante, cabe señalar que esa cifra del año pasado de final de campaña ya había sido positiva, ya que representaba un aumento de un 17% con respecto a la de 2023. Por eso se puede decir que los números que se manejan ahora, aunque todavía no ha finalizado la costera, vienen a continuar con esa tónica de mejora de esta costera en la lonja avilesina que se ve en los últimos años.

Y es que en este 2025 la campaña también continúa abierta, al contrario de lo que venía sucediendo en años anteriores de esta última década en los que la cuota asignada a la flota se agotaba antes de finalizar el mes de agosto. Por tanto, los barcos pueden todavía en este mes de septiembre continuar saliendo a esta pesquería, si bien la semana pasada, la primera del noveno mes del año, en los primeros días no pudieron hacerlo por el mal tiempo. Según explicaron fuentes de Nueva Rula de Avilés, al finalizar la semana comenzaron a salir las embarcaciones de tanqueo y cacea, y se espera que al final de esta semana o comienzos de la próxima regresen a puerto con sus capturas, ya que a estas alturas de la campaña el bonito ya se ha alejado de las costas asturianas.

De esta forma, está ya claro que el crecimiento porcentual de los kilos de bonito que se van a subastar en la lonja avilesina este año va a ser superior a ese casi 30% que ya se cifraba a finales de agosto.

Quedan todavía en torno a diez millones de kilos de cuota por capturar y dada la migración de esta especie es posible que finalmente no se agote entre este mes y las primeras semanas de próximo de octubre, porque para entonces ya no será rentable para las embarcaciones la pesca a tan larga distancia. De hecho, Nueva Rula de Avilés ya señalaba a finales del pasado mes que «algunos barcos ya han decidido dejar la costera, dada la lejanía de los bancos de bonito, aunque por fecha y cuota todavía se puede alargar bastante». Esos días los barcos pescaron principalmente recortados (bonitos entre 4 y 7 kilos) y bastantes monos (bonitos hasta de 3 kilos de peso).

La cuota establecida este año era de 26 millones de kilos. A mediados de julio se llevaban consumido en torno a siete millones, según los datos que facilitaba entonces Nueva Rula de Avilés basados en los que publica el sistema Gestcuota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A tenor de esas cifras, entre mediados de julio y finales de agosto la flota del cantábrico que en estos meses de verano centra su actividad en gran medida en el bonito pescó alrededor de diez millones de toneladas más del preciado túnido. Son números que hacen pensar en que efectivamente va a ser muy complicado que se consuma toda la cuota en estos dos meses ya del otoño. Sucederá, por tanto, lo mismo que en 2024 aunque la cifra no será tan importante. Entonces sólo se consumió la mitad de la cuota.

69 embarcaciones

El número de embarcaciones que han descargado bonito hasta ahora en la lonja avilesina es muy similar al del total que lo hicieron el año pasado. Han sido 69 frente a 68 un año antes. La gran mayoría utilizan para la pesca el arte denominado cacea, aunque tanto el año pasado como este ha entrado en la ría de Avilés una embarcación de tanqueo, lo que confirma la mejora de la calidad del agua del estuario.