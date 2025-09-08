El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Embarcaciones pesqueras atracadas ayer a mediodía en los muelles del puerto de Avilés. ARNALDO GARCÍA

Los cuatro primeros meses de la costera del bonito se cierran con 400.000 kilos más subastados

Se desembarcaron en la lonja de Avilés 1.800.000 frente a los algo más de 1,4 millones de 2024 y la cifra crecerá porque la campaña sigue todavía abierta

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La costera del bonito arrancó este año, como viene sucediendo en la última década, en el mes de mayo. Y lo hizo ya con perspectivas ... positivas tras los datos de capturas que se tenían al cerrar ese quinto mes del año. Ahora, con agosto ya finalizado, se confirma esa percepción inicial de los profesionales de la mar, ya que hasta el pasado día 31 se habían subastado en la cancha de la rula de Avilés un total de 1.800.000 kilos de bonito, son casi 400.000 más que el año pasado en esa misma fecha.

