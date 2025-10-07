Borja Sánchez repite las bases de las ayudas para la renovación de vehículos tras detectar errores en la tramitación

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció este miércoles que su departamento se ha visto obligado a repetir todo el proceso de ... elaboración de las bases reguladoras de las ayudas para la renovación de vehículos, tras detectar errores en la tramitación llevada a cabo por el antiguo equipo de Industria, anteriormente dirigido por Belarmina Díaz y previamente por Nieves Roqueñí.

La explicación de este retraso -finaliza este jueves el plazo de consulta pública, un trámite que ya se había llevado a cabo el año pasado- se la pidió en la Junta General el diputado popular Rafael Alonso, quien planteó durante su intervención que quizá el equipo de Borja Sánchez -que asumió las competencias de Industria el pasado mes de abril, tras la dimisión de Belarmina Díaz a raíz del accidente minero en Degaña- «esté viendo tantas cosas raras en la sección de Industria que quiera curarse en salud y tratar de corregir posibles errores».

«Se ha contestado usted mismo», respondió el consejero, quien evitó emplear la palabra «error» pero reconoció que los órganos fiscalizadores detectaron «cuestiones que debían corregirse» y que, tras realizar diferentes informes, se optó por iniciar el proceso desde el principio. «Soy consciente de la demora en la planificación de esta línea de ayudas, no se lo voy a a negar», dijo. No obstante, explicó que "toda vez que este jueves finalice el trámite de audiencia pública y toda vez que se aprueben estas nuevas bases reguladoras o unas nuevas bases, lo que vamos a tratar es de, obviamente este año no hay posibilidad de realizar convocatoria, pero sí de realizar un anticipado de gasto y realizar ya la convocatoria", avanzó Borja Sánchez.