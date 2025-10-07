El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo. J. C. T.

Borja Sánchez repite las bases de las ayudas para la renovación de vehículos tras detectar errores en la tramitación

El consejero explica que los órganos fiscalizadores identificaron «cuestiones que debían corregirse» y que han obligado al nuevo equipo de Industria a repetir el proceso

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 11:59

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció este miércoles que su departamento se ha visto obligado a repetir todo el proceso de ... elaboración de las bases reguladoras de las ayudas para la renovación de vehículos, tras detectar errores en la tramitación llevada a cabo por el antiguo equipo de Industria, anteriormente dirigido por Belarmina Díaz y previamente por Nieves Roqueñí.

