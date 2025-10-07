Borja Sánchez repite las bases de las ayudas para la renovación de vehículos tras detectar errores en la tramitación
El consejero explica que los órganos fiscalizadores identificaron «cuestiones que debían corregirse» y que han obligado al nuevo equipo de Industria a repetir el proceso
Oviedo
Martes, 7 de octubre 2025, 11:59
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, reconoció este miércoles que su departamento se ha visto obligado a repetir todo el proceso de ... elaboración de las bases reguladoras de las ayudas para la renovación de vehículos, tras detectar errores en la tramitación llevada a cabo por el antiguo equipo de Industria, anteriormente dirigido por Belarmina Díaz y previamente por Nieves Roqueñí.
La explicación de este retraso -finaliza este jueves el plazo de consulta pública, un trámite que ya se había llevado a cabo el año pasado- se la pidió en la Junta General el diputado popular Rafael Alonso, quien planteó durante su intervención que quizá el equipo de Borja Sánchez -que asumió las competencias de Industria el pasado mes de abril, tras la dimisión de Belarmina Díaz a raíz del accidente minero en Degaña- «esté viendo tantas cosas raras en la sección de Industria que quiera curarse en salud y tratar de corregir posibles errores».
«Se ha contestado usted mismo», respondió el consejero, quien evitó emplear la palabra «error» pero reconoció que los órganos fiscalizadores detectaron «cuestiones que debían corregirse» y que, tras realizar diferentes informes, se optó por iniciar el proceso desde el principio. «Soy consciente de la demora en la planificación de esta línea de ayudas, no se lo voy a a negar», dijo. No obstante, explicó que "toda vez que este jueves finalice el trámite de audiencia pública y toda vez que se aprueben estas nuevas bases reguladoras o unas nuevas bases, lo que vamos a tratar es de, obviamente este año no hay posibilidad de realizar convocatoria, pero sí de realizar un anticipado de gasto y realizar ya la convocatoria", avanzó Borja Sánchez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión