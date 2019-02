Cachopo, trajes típicos y reuniones de primos Miércoles, 20 febrero 2019, 03:08

Sus compañeros de instituto definen a Pedro Luis Nieva como un buen 'chispas'. También destacan que le gustaba mucho salir con su esposa

y sus amigos. Y había encontrado en Llanes un refugio ideal para descansar, disfrutar de la naturaleza y del «ambiente» del concejo costero.

El álbum familiar, en el que aparece el edil asesinado, está repleto de fotografías en fiestas de Llanes. A Pedro se le ve muy integrado. «Incluso le gustaba vestirse con el traje típico asturiano», cuenta uno de sus conocidos del Amorebieta. También degustaba la gastronomía del país. «Mira qué cachopo se está comiendo aquí», explica la misma fuente mientras muestra una imagen del ahora arrestado. Las reuniones de los primos de la mujer eran «sonadas». En ellas estaba también el concejal de Izquierda Unida. «Se lo pasaban genial por eso esto nos ha dejado descolocados, no sabemos qué le ha podido pasar por la cabeza si realmente se demuestra que tuvo algo que ver», añade.

A Pedro no le constan antecedentes policiales, pero tanto en Llanes como en Bilbao, sus conocidos coinciden en asegurar que «era la típica persona que si te dicen que está involucrado en algo raro, no te extrañaría». Sin embargo, urdir un plan y contratar a dos sicarios para que acabasen con la vida de su primo político, no le pasaba por la cabeza a nadie. «Eso ya son palabras mayores», dicen.