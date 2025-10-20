El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miguel Ángel Prieto, durante la pandemia
Sanidad en Asturias

Cambio en la dirección de Salud Pública: Miguel Ángel Prieto sustituye a Ángel López, que deja el cargo «por decisión propia»

El nuevo director general se ocupaba actualmente de la Vigilancia Epidemiológica del Principado, tras coordinar el servicio de Alertas y Emergencias Sanitarias durante la pandemia y los programas de detección precoz de cáncer de mama y colorrectal

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Cambio en la dirección general de Salud Pública y Atención a la Salud mental cuando aún faltan dos años para concluir la legislatura. Ángel López, ... hasta ahora al frente de este departamento «fundamental», deja el puesto «a petición propia», según explicaba este lunes la máxima responsable de la sanidad pública asturiana, Concepción Saavedra. Le sustituirá en el cargo Miguel Ángel Prieto (Oviedo, 1968), que actualmente ejercía la jefatura de Vigilancia Epidemiológica.

