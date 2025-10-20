Cambio en la dirección de Salud Pública: Miguel Ángel Prieto sustituye a Ángel López, que deja el cargo «por decisión propia»
El nuevo director general se ocupaba actualmente de la Vigilancia Epidemiológica del Principado, tras coordinar el servicio de Alertas y Emergencias Sanitarias durante la pandemia y los programas de detección precoz de cáncer de mama y colorrectal
Gijón
Lunes, 20 de octubre 2025, 12:33
Cambio en la dirección general de Salud Pública y Atención a la Salud mental cuando aún faltan dos años para concluir la legislatura. Ángel López, ... hasta ahora al frente de este departamento «fundamental», deja el puesto «a petición propia», según explicaba este lunes la máxima responsable de la sanidad pública asturiana, Concepción Saavedra. Le sustituirá en el cargo Miguel Ángel Prieto (Oviedo, 1968), que actualmente ejercía la jefatura de Vigilancia Epidemiológica.
Este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especializado en Medicina de Familia y Comunitaria, desempeñó durante la pandemia un papel protagonista al responsabilizarse de las Alertas y Emergencias Sanitarias Covid-19, un servicio de nueva creación dentro de Salud Pública para hacer frente a las necesidades derivadas del estallido del coronavirus. Ha sido también jefe de sección de programas de prevención -como la detección precoz del cáncer de mama y colorrectal-, dependiente del servicio de Salud Poblacional, y cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la Atención Primaria. Así, ejerció de médico de Familia en el área sanitaria I, con epicentro en Jarrio, donde llegó también a ocupar el cargo de director médico de Atención Primaria y a coordinar la Unidad Docente de Medicina de Familia.
