Así será campaña de la angula en Asturias: licencias limitadas y 30 días de pesca por profesional La temporada comenzará este 1 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo del próximo año. Habrá con planes de gestión para el oriente y las rías de Tinamayor y del Nalón y ayudas para la paralización definitiva de embarcaciones pesqueras

Los pescadores profesionales tendrán un límite de 30 días para la captura de la angula en Asturias. El Principado mantiene esta norma en la regulación de la nueva campaña, que se ha dado a conocer este sábado, con el objetivo de «seguir avanzando en la sostenibilidad de la pesquería y preservar una tradición centenaria». Además, habrá una reducción de licencias y se pondrán en marcha ayudas para la paralización definitiva de embarcaciones pesqueras con el fin de «equilibrar la flota y hacer sostenible la pesquería».

Fechas

La campaña se desarrollará entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Licencias y planes de gestión

En línea con la normativa europea y los planes de gestión de la anguila europea, el Principado prevé incluir otras medidas como la concesión de un número controlado de licencias, que permita mantener la renovación para pescadores profesionales; el pesaje obligatorio y registro digital para garantizar la trazabilidad y el uso exclusivo del arte tradicional del cedazo.

Zonas de pesca

Para su desarrollo, la consejería, en coordinación con las Cofradías de Pescadores de Cudillero, San Juan de la Arena, Llanes, Ribadesella y Bustio, ha establecido planes de gestión específicos en la ría del Nalón, en el oriente asturiano y en la ría de Tinamayor, y ha delimitado las zonas de pesca en el occidente y centro del litoral.

Paralización de embarcaciones

Por otra parte, en colaboración con las cofradías de San Juan de la Arena y Cudillero activará para los próximos dos años un plan de paralización definitiva de embarcaciones pesqueras para ajustar la capacidad de la flota a las posibilidades reales de pesca y garantizar la sostenibilidad de este recurso.

Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), permitirá el desguace de buques o su readaptación a actividades distintas de la pesca comercial, y contribuirá a reducir el esfuerzo pesquero en segmentos poco equilibrados.

Descenso de capturas en los últimos años

Desde finales del siglo pasado, ante el descenso de capturas, se adoptaron en Asturias medidas pioneras, como la reducción de licencias en un 60% desde 1995; la prohibición de la pesca recreativa y de la anguila amarilla y plateada; la implantación de planes de gestión específicos en las rías del Nalón y de Tinamayor y el plan del oriente asturiano o el acotamiento de la campaña a 30 días efectivos de actividad pesquera.

«El sector ha demostrado un compromiso ejemplar, adaptándose a restricciones muy exigentes para asegurar el futuro de una actividad que forma parte de nuestra identidad y economía», ha asegurado el director general de Pesca Marítima, Francisco González.

