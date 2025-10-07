El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marta Huerta, Ángel López y Ana Fernández, durante la presentación de la campaña de vacunación.

Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber

Los centros de salud empezarán a inmunizar frente al virus influenza y la covid-19 a partir del día 14. Como novedad, la edad aconsejada para protegerse frente al coronavirus se eleva a 70 años y, por primera vez, se empleará la vacuna española

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 11:56

Los centros de salud de la región comenzarán a vacunar contra la gripe y la covid-19 a partir del día 14. Como viene siendo habitual, previamente, en concreto este jueves, se inmunizará a los usuarios de los establecimientos residenciales de mayores. El objetivo: «Proteger a las personas más vulnerables de posibles complicaciones y reducir el impacto de las infecciones respiratorias» estacionales.

En que «la vacunación es el método más efectivo que tenemos» insistían este martes el director general de Salud Pública y de Atención a la Salud Mental, Ángel López; la subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Sespa, Marta Huerta; y la responsable de Atención Epidemiológica, Ana Fernández. Esto es todo lo que hay que saber de la campaña de vacunación que hoy presentaron en sede del Servicio de Salud del Principado:

-Qué hay que hacer: La cita podrá tramitarse en el mismo centro de salud o consultorio en el que se vaya a recibir la inmunización. Basta con llamar por teléfono para concertar día y hora.

-Protección frente a la gripe: Se aconseja vacunarse contra el virus de la influenza a quienes hayan cumplido 60 años; a las personas internas en centros de discapacidad o residencias de mayores; a enfermos crónicos, sea cual sea su edad; a las mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestión; y a pacientes inmunodeprimidos y personas convivientes. También se indica la vacunación entre el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios; de servicios públicos esenciales y cuerpos de seguridad del Estado; población infantil de 6 a 59 meses; personas de 5 a 59 años que presenten una situación clínica vulnerable; fumadores; profesores de guarderías y centros de educación infantil; y personas con exposición laboral directa a aves, mustélidos o ganado porcino. En este caso, para evitar concomitancia entre gripe humana y gripe aviar.

-Tipos de vacunas que se utilizarán para la gripe: El Sespa ha adquirido 386.400 dosis de vacunas contra la gripe de cuatro tipos diferentes, dependiendo de las características y circunstancias de la población diana. Los niños, por ejemplo, serán inmunizados mediante una versión inhalada, para evitar pinchazos. Se han invertido 4,7 millones de euros y la idea es mantener al menos el nivel de protección de años anteriores, en los que se llegó a dos tercios de la población.

-Protección frente a la covid-19: Se administrará la vacuna contra el coronavirus de forma paralela a la gripe. Como principal novedad: se eleva a 70 años la edad en la que está indicada la vacunación. La población diana, en este caso, incluye también a los pacientes inmunodeprimidos, a las mujeres embarazadas, las personas internas en centros de sociosanitarios; los mayores de 12 años pertenecientes a un grupo de riesgo; y las personas a partir de los seis meses con condiciones asociadas a complicaciones graves.

-Las vacunas empleadas para el coronavirus: Básicamente serán dos. La que viene administrándose desde el inicio de la pandemia fabricada por Pfizer y, por primera vez, se empleará la vacuna española de Hypra, que está fabricada a base de proteínas y «su protección es más robusta y dura más tiempo». Las dosis frente a la covid-19 se distribuyen semanalmente a las comunidades autonómas desde el Ministerio de Sanidad.

-Posibles efectos secundarios de la vacunación: Son los ya descritos con anteriorioridad y pueden incluir unas décimas de fiebre y dolor o inflamación en la zona del pinchazo. Los expertos explican que dichos síntomas son leves y no suelen prolongarse más de 48 horas.

-El virus respiratorio sincitial: Por primera vez, el Sespa ha vacunado contra el VRS a los adultos con enfermedades avanzadas y lo lleva haciendo desde el 9 de septiembre, para evitar casos tan severos como los que se han registrado en campañas anteriores. Además, a partir del 1 de octubre, se vacuna contra el virus sincitial a los bebés, algo que se hace desde hace tres años «con muy buenos resultados». El VRS es el principal causante de bronquiolitis en niños y personas mayores.

