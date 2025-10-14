«Citas completas y gente muy animada» en el primer día de vacunación contra la gripe en Asturias Ya se pueden vacunar los mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades crónicas, el personal de servicios esenciales y población infantil. También arranca hoy la vacunación frente a la covid-19 para los grupos de riesgo

La enfermera Cristina Pablos vacuna a Guillermo Santamarta en el centro de salud Cuidad Naranco de Oviedo.

La campaña de vacunación contra la gripe en Asturias con el objetivo de proteger a la población más vulnerable ha comenzado este martes. En paralelo también se ha puesto en marcha la vacunación frente a la covid-19 para los grupos de riesgo.

La subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Marta Huerta, ha explicado que la campaña ha empezado en todos los centros de salud y consultorios periféricos del Principado. «La gente está muy animada a vacunarse, las citas hoy están completas», ha comentado en unas declaraciones recogidas por Europa Press en el centro de salud de Ciudad Naranco de Oviedo.

Desde la Consejería de Salud animan a vacunarse a todas las personas mayores de 60 años, a quienes padecen enfermedades crónicas, al personal de servicios esenciales y a la población infantil de 6 a 59 meses, entre otros colectivos prioritarios.

Las enfermeras Sara Ruiz y Cristina Pablos preparan los viales para las inmunizaciones. 1 /

La campaña se desarrollará hasta el final de la temporada estacional, con carácter gratuito y descentralizado, a través de los centros de salud y consultorios del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El Principado ha adquirido un total de 386.400 dosis de vacunas antigripales tetravalentes, adaptadas a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la campaña 2025/2026, con una inversión de 4,7 millones de euros. Estas vacunas protegen frente a cuatro cepas del virus y permiten ajustarse a las distintas necesidades de la población diana.

Dónde pedir cita

Las personas interesadas podrán pedir cita en sus centros de salud, mientras que el personal sanitario y sociosanitario, así como otros colectivos esenciales, serán vacunados directamente en sus lugares de trabajo.

La campaña está dirigida especialmente a los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones, como personas con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o renales; embarazadas; residentes en centros sociosanitarios; convivientes o cuidadores de personas vulnerables; personal de guarderías; y trabajadores con exposición laboral a animales, entre otros.

Asimismo, se recomienda la vacunación a fumadores, estudiantes en prácticas en entornos sanitarios, y profesionales de servicios públicos esenciales, como fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y personal de protección civil.

Vacunación contra el coronavirus

Paralelamente, se administrará la vacuna contra la covid-19 a las personas con mayor riesgo de complicaciones graves, como mayores de 70 años, personas inmunosuprimidas, residentes en instituciones cerradas, embarazadas, y personas a partir de 12 años con patologías crónicas o factores de riesgo, como cáncer, diabetes, obesidad mórbida o enfermedades respiratorias y neuromusculares.

Huerta ha indicado que la cobertura de la vacunación de la covid-19 ha disminuido desde que la gente «no tiene miedo» a la pandemia. «Seguimos vacunando mucho a gente mayor la gente que viene en residencias y los gente las personas más mayores siguen pidiendo ser vacunadas frente a la COVID-19 pero sí que es verdad que un poquito menos cada año», ha admitido.