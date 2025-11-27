El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón y María Jesús Montero, durante una visita de la ministra a Asturias. Álex Piña

El Principado de Asturias mantendrá su capacidad de gasto pese al veto a los objetivos de déficit en el Congreso

Aunque la nueva senda de déficit presentada por Hacienda habría permitido al Principado contar con 33 millones más en 2026, la regla de gasto ya impedía al Gobierno regional hacer uso de esos fondos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Congreso rechazó este jueves la senda de estabilidad planteada por Hacienda con los votos en contra del PP, Vox y Junts, y las ... abstenciones de Podemos y de la diputada de Compromís Águeda Micó, para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028 (1,8% para el Estado, 0,1% para las comunidades, 0% para los ayuntamientos y 0,2% para la Seguridad Social), lo que obligará a aplicar una senda más restrictiva. Concretamente, la que se remitió a Bruselas en el plan estructural fiscal de 2024.

