Carnaval en Gijón: «La sangre de sardina es cien por cien positiva y, además, tiene omega 3» 01:08 Cuca, junto a Roxi y 'el pescanova', se prepara para dar sangre escamada en la Asociación de Donantes de Gijón. / DAMIÁN ARIENZA Donando sangre con... «Con tanta contaminación vamos a tener que andar con mascarilla como el pobre Michael Jackson para no tragar porquería» LAURA FONSECA Gijón Sábado, 2 marzo 2019, 03:20

Llega a la Asociación de Donantes, en la primera planta del centro de salud Puerta de la Villa, entonando su cántico de 'guerra a los plásticos'. Cuca, la comprometida sardina de este antroxu, que se define como «youtuber, influencer y milenian», acepta la invitación de EL COMERCIO y del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos para participar en la sección 'Donando sangre con...'. Cuca solo tiene una petición antes de empezar: «ten cuidado con mis raspas moradas que son lo más».

-Hola Cuca, ¿qué tal?

-Muy bien, rapacina.

-Gracias por lo de rapacina.

-De nada, muyer.

-¿Había donado ya?

-Sí, sí, esta es mi tercera vez.

-O sea, que aconseja repetir.

-Totalmente. No duele nada y además, te renuevas por dentro y por fuera. Es todo positivo, nada negativo.

-¿Qué es peor, un pinchazo o un arponazo?

-Muyer, lo del arponazu nunca lo probé, y prefiero seguir así. Pero lo del pinchazu, nada, ho, es un pinchacín de na'. Lo recomiendo porque siempre se necesita sangre.

-¿Qué tal es la sangre de sardina?

-Mira, se lo estaba comentando a mi amiga Roxi, la sangre de sardina es cien por cien positiva, es buenísima porque además tiene muchísimo omega 3. Es riquísima, pero ¿¡qué voy a decir yo?! (risas).

-Imagino que llevará sangre folixera, también, ¿no?

-Claro, fía, pero esa me la reservo toda, toda, para el antroxu, que lo va a petar.

-Su madre fue una Shardashian, ¿tiene usted sangre de youtuber?

-Tengo sangre de youtuber, de influencer y millenial. Que ahora me encargue de proteger el medio marino no significa que mi sangre folixera se haya marchado. No, no, no. Sigo con el mismo espíritu de fiesta y de baile, y también de tomar unos culinos de sidra.

-Este año la vemos muy concienciada con la limpieza de la mar, ¿qué le parece que llevemos cinco días con picos de contaminación?

-Me parece fatal. Roxi, mi amiga que es gallega, creía que esto era niebla y ya le dije que no, que esto es contaminación. Ahora mismo estamos todas las brigadistas buscando soluciones. Por eso mi cántico de 'guerra a los plásticos. Haz de ser fantástico, no uses tanto plástico'.

-Mares llenos de plásticos, aire con polución, ¿qué nos queda?

-Pues no sé, solo nos queda ponernos mascarillas y andar como el pobre Michael Jackson para no tragarnos esta porquería que nos está contaminando. Hay que buscar una solución, pero ya. Por favor, gobiernos, hacer algo sino las sardinas vamos a quedar reducidas a cero y los humanos, ya ni te digo.

-¿A quién le daría su sangre si fuera necesario?

-Muyer, yo tengo sangre universal así que puedo dar a todo el mundo. Todo aquel que la necesite, aquí tiene a la Sardi para lo que quiera.

-¿A políticos y políticas, también?

-Paso palabra. A esos que done Roxi.

-¿Cómo se lleva con sus colegas, la xarda, el pulpo de pedreru ...?

-Ah, mary, muy bien, soy de personalidad de llevarme bien. No he tenido jamás ningún problema salvo con mi madre el año pasado. Pero eso prefiero no recordarlo.

-Además de su compromiso con la limpieza de la mar, creo que también va a echar un capote a la sidra y su candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no?

-El antroxu y la cultura sidrera asturiana vamos de la mano. Ojalá consigamos convencer a la Unesco esa.

-¿Como sardina y como mujer, se adhiere a la huelga del 8M?

-Claro, muyer, no me ves que voy de rosa amoratado. Soy una sardina feminista, ayudando a las mujeres a y a las sardinas chicas.