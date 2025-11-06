Cita gastronómica en Asturias con las mejores carnes y el vino Viña Pedrosa.

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:12 Compartir

Cincuenta restaurantes de la región rinden homenaje a la carne y al vino ribereño con menús únicos y un sorteo especial entre los comensales. Las jornadas podrán disfrutarse hasta el domingo 16 de noviembre inclusive

Los mejores restaurantes de carne de Asturias han vuelto a unirse para maridar sus mejores platos con un vino icónico de la Ribera del Duero para celebrar la que es ya la décima edición de Las Carnes de Viña Pedrosa. Cita imperdible del calendario gastronómico otoñal, las jornadas se iniciaron con gran éxito el pasado viernes 31 de octubre, pero aún hay tiempo para disfrutarlas, ya que hasta el domingo 16 de noviembre, medio centenar de restaurantes, asadores y sidrerías de toda la región continuarán ofreciendo menús exclusivos diseñados para disfrutar junto a un compañero de mantel excepcional: Viña Pedrosa Crianza.

Esta décima edición reúne a 50 establecimientos repartidos por 18 localidades asturianas. Avilés, Cabañaquinta Calera, Campomanes, Candás, Colloto, Cudillero, Gijón, Langreo, Llanera, Mieres, Navia Oviedo, Pola de Lena, Salinas Soto del Barco, Tineo y Verdicio. Cada uno de ellos propone un menú propio con un plato principal con la carne como protagonista con platos que van desde el Cachopo de solomillo ibérico, la Paletilla de Cordero o el Abanico ibérico, hasta el Entrecot de vaca vieja madurada, el Rabo de toro, el Lechazo al horno o el Roast beef de lomo bajo.

Consulta menú, dirección, teléfono de los restaurantes participantes pinchando aqui.

Ampliar De izquierda a derecha, Adolfo Pérez Pascuas, socio fundador de la bodega, y Silverio Argüelles Álvarez, Ceo de Disceas. Pablo Nosti

Un maridaje que nunca falla

Detrás de esta propuesta se encuentran Bodegas Hermanos Pérez Pascuas —una de las firmas pioneras de la Denominación de Origen Ribera del Duero— y la distribuidora asturiana Disceas, que un año más impulsan este encuentro entre el vino castellano y la hostelería asturiana.

Viña Pedrosa Crianza, el vino que protagoniza las jornadas, es reconocido por su equilibrio, elegancia y potencia aromática. Refleja como pocos la esencia de la Ribera del Duero y su compromiso con la calidad. No es casual que haya conquistado las mesas asturianas, donde se ha convertido en el acompañante perfecto para carnes de primera y recetas tradicionales reinterpretadas por los chefs de la región.

Diez años de sabor… y un sorteo especial

Para celebrar este décimo aniversario, Bodegas Hnos. Pérez Pascuas y Disceas han querido brindar con el público una novedad muy especial: un sorteo exclusivo entre todos los comensales que disfruten de las jornadas. Participar es tan sencillo como registrarse en la web lascarnesdevinapedrosa.com y subir una fotografía del ticket de consumo correspondiente a un menú de las jornadas en cualquiera de los restaurantes participantes.

El plazo estará abierto hasta el 16 de noviembre, y los ganadores se darán a conocer el 1 de diciembre en la propia web y redes oficiales.

Entre todos los participantes se sortearán tres escapadas para dos personas a la bodega Hermanos Pérez Pascuas en Pedrosa del Duero, que incluirán visita guiada y cata, comida maridada con Viña Pedrosa y una noche de alojamiento con desayuno. Una experiencia única para descubrir el origen de este vino que ya forma parte de la cultura gastronómica asturiana.

Temas

Carne

Asturias