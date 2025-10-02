Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
Asegura que «quedan alrededor de 328 millones de euros por amortizar» y que su idea ahorraría «de 50 a 250 millones de euros»
Gijón
Jueves, 2 de octubre 2025, 19:48
Formaba parte del Gobierno de José María Aznar cuando se decidió la prórroga de la concesión del Huerna hasta 2050. El expresidente del Principado ... Francisco Álvarez-Cascos ha publicado un artículo conjunto con Joaquín Santiago en el que proponen ambos la «compra de la concesión» de Aucalsa por parte de la Administración central, refinanciándola y aplicando «peaje cero». Explica que dicha solución «es legal: se paga el precio de mercado y se aplica el principio del inversor en una economía de mercado. Es rápida en términos políticos, con control inmediato y ahorro financiero».
Estima el artículo de Álvarez-Cascos y Joaquín Santiago que los ingresos del peaje rondan los 67 millones de euros anuales y que «quedan alrededor de 328 millones de euros por amortizar». Con una operación de compra y una posterior refinanciación por parte del Estado, ambos indican que «el Estado elimina el margen privado», que estiman entre diez y doce millones de euros al año y «abarata intereses» (de tres a seis millones anuales).
Siempre según su argumentación, la necesidad presupuestaria neta para sostener una bonificación al 100% tras recuperar el control público de la concesión sería de entre 45 y 55 millones de euros anuales y resume que el «ahorro respecto a bonificar al 100% sin comprar la concesión» sería de «entre 50 y 250 millones de euros, y, sobre todo, se recuperaría el control«.
Por otro lado, matizan que «el peaje del Huerna se cargó a deuda privada, y esa y sólo esa es la razón por la que hay un peaje: que es como se paga la deuda», frente al caso de la A-8, «que el Gobierno de Aznar hizo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por eso no hay peaje, el resto es ruido y propaganda». Respecto al debate en curso en Asturias, afirma que la región «en estos días ha vivido un baile de propuestas» y un «maremágnum de incompetencias que mezcla etapas y eslóganes». Es más, el artículo de Cascos y Joaquín Santiago afirma que «el mayor coste para el asturiano no es el peaje, es no tener infraestructuras semejantes a las del resto de españoles y europeos por culpa de políticos poco preparados, ayunos de ideas, holgazanes y expertos en verborrea«.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión