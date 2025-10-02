Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Formaba parte del Gobierno de José María Aznar cuando se decidió la prórroga de la concesión del Huerna hasta 2050. El expresidente del Principado ... Francisco Álvarez-Cascos ha publicado un artículo conjunto con Joaquín Santiago en el que proponen ambos la «compra de la concesión» de Aucalsa por parte de la Administración central, refinanciándola y aplicando «peaje cero». Explica que dicha solución «es legal: se paga el precio de mercado y se aplica el principio del inversor en una economía de mercado. Es rápida en términos políticos, con control inmediato y ahorro financiero».

Estima el artículo de Álvarez-Cascos y Joaquín Santiago que los ingresos del peaje rondan los 67 millones de euros anuales y que «quedan alrededor de 328 millones de euros por amortizar». Con una operación de compra y una posterior refinanciación por parte del Estado, ambos indican que «el Estado elimina el margen privado», que estiman entre diez y doce millones de euros al año y «abarata intereses» (de tres a seis millones anuales).

Siempre según su argumentación, la necesidad presupuestaria neta para sostener una bonificación al 100% tras recuperar el control público de la concesión sería de entre 45 y 55 millones de euros anuales y resume que el «ahorro respecto a bonificar al 100% sin comprar la concesión» sería de «entre 50 y 250 millones de euros, y, sobre todo, se recuperaría el control«.

Por otro lado, matizan que «el peaje del Huerna se cargó a deuda privada, y esa y sólo esa es la razón por la que hay un peaje: que es como se paga la deuda», frente al caso de la A-8, «que el Gobierno de Aznar hizo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por eso no hay peaje, el resto es ruido y propaganda». Respecto al debate en curso en Asturias, afirma que la región «en estos días ha vivido un baile de propuestas» y un «maremágnum de incompetencias que mezcla etapas y eslóganes». Es más, el artículo de Cascos y Joaquín Santiago afirma que «el mayor coste para el asturiano no es el peaje, es no tener infraestructuras semejantes a las del resto de españoles y europeos por culpa de políticos poco preparados, ayunos de ideas, holgazanes y expertos en verborrea«.