Francisco Álvarez-Cascos y José María Aznar, en la inaguración de una autovía de circunvalación de Madrid y de las autopistas de peaje R-3 y R-5. Efe

Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Asegura que «quedan alrededor de 328 millones de euros por amortizar» y que su idea ahorraría «de 50 a 250 millones de euros»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:48

Comenta

Formaba parte del Gobierno de José María Aznar cuando se decidió la prórroga de la concesión del Huerna hasta 2050. El expresidente del Principado ... Francisco Álvarez-Cascos ha publicado un artículo conjunto con Joaquín Santiago en el que proponen ambos la «compra de la concesión» de Aucalsa por parte de la Administración central, refinanciándola y aplicando «peaje cero». Explica que dicha solución «es legal: se paga el precio de mercado y se aplica el principio del inversor en una economía de mercado. Es rápida en términos políticos, con control inmediato y ahorro financiero».

