Dos empresas se postulan para llevar a cabo las obras de ampliación de la Mina de Arnao

La ampliación del Museo de la Mina de Arnao avanza lentamente aunque ya está un paso más cerca de ser una realidad. Dos empresas ... han sido propuestas para la redacción de proyectos de ampliación de las galerías y construcción de una tienda y cafetería.

Después de que el ministerio de Cultura concediese el año pasado una subvención dotada con 2.555.803 euros al concejo para estas obras, el Ayuntamiento sacó a licitación el pasado 15 de julio la redacción de sendos proyectos.

Esta semana se celebraron las respectivas mesas de contratación en las que la empresa Roberto Alonso quedó propuesta para la adjudicación del contrato del proyecto de cafetería y tienda, mientras que el SADIM fue propuesto para llevar a cabo la redacción del proyecto de ampliación de las galerías.

Los trabajos para habilitar una cafetería, una tienda y unos aseos en el museo castrillonense se llevarán a cabo en la planta -1 del equipamiento, un espacio semiabierto que en la actualidad únicamente está ocupado por un grupo de presión y un depósito de agua, elementos que se mantendrían. Una vez que cuente con la supervisión y el informe favorable de la Oficina Técnica Municipal, el proyecto tendrá que tener el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura.

Por otro lado, los trabajos de ampliación de las galerías permitirán que se gane recorrido que se concretaría en un tramo de galería este-oeste de 55 metros y otro más de 65 metros que en dirección sur-norte. Así quedó de manifiesto tras la prospección realizada por la Brigada de Salvamento Minero en unos túneles a los que no se accedía desde el año 2010.

La subvención concedida por el Ministerio se enmarca en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y el Ayuntamiento deberá tener ejecutado al menos un 60% de los proyecto planeados antes del 31 de marzo de 2026. La resolución definitiva de la ayuda llegó por registro al Ayuntamiento de Castrillón el pasado 26 de diciembre y pese a lo ajustado de los plazos desde el Ayuntamiento esperan cumplir con las fechas para ejecutar este importante proyecto para Castrillón y la comarca.