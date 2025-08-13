El Castillo de Gauzón de Castrillón será sometido a una prospección geotécnica

Si hay un monumento que caracterice a Castrillón ese es, sin duda, el peñón de Raíces donde se ubican los restos del Castillo de Gauzón ... , un tesoro del que aún quedan cosas por descubrir.

Con el propósito de favorecer las investigaciones en el entorno la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido a la empresa arqueológica Castrum Arqueología y Gestión Cultural S. L. una subvención de 6.480 euros que irá destinada a llevar a cabo una prospección geofísica del yacimiento y trabajos de conservación preventiva de los metales arquológicos hallados en las últimas campañas de excavaciones.

Si bien por el momento no se prevé llevar a cabo nuevas campañas en la zona, la subvención servirá para visualizar mediante un georadar la superficie del Castillo de Gauzón con el fin de observar aquellas zonas que aún no han sido excavadas. El georadar emitirá ondas de alta frecuencia hacia el subsuelo y posteriormente se recogerán los ecos que rebotan cuando esas ondas encuentran materiales con diferentes propiedades. En total se analizarán 2.000 metros de prospección.

De esta manera se permite tener un conocimiento previo del terreno y los materiales que en él se ubican sin necesidad de intervenir directamente en él. El propósito es identificar posibles zonas de interés para seguir excavando. Los trabajos los harán integrantes de la empresa junto a técnicos de la Universidad de Cantabria.

En 2023 Cultura concedió a la misma empresa otra subvención de 6.400 euros que sirvió para estudiar la numismática del entorno entre la que se encontró el triente visigodo del rey Recaredo I, una moneda acuñada a finales del siglo V y que fue descubierta en 2013. Con esta nueva ayuda de podrá profundizar más en los metales que han sido descubiertos en las últimas campañas.