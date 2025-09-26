El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Castrillón aprueba la convocatoria de ayudas a las asociaciones para organizar sus fiestas

La Junta de Gobierno da luz verde a una partida de 18.000 euros para subvencionar los actos de las entidades vecinales del concejo

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Las asociaciones de vecinos de Castrillón podrán solicitar próximamente las subvenciones para la realización de eventos festivos durante este ejercicio.

La Junta de Gobierno ... Local aprobó en su reunión semanal la convocatoria de estas ayudas a propuesta del área de Gobernanza. En total, el Ayuntamiento dispone de una partida de 18.000 euros que se repartirán entre las asociaciones solicitantes, valorando, entre otros aspectos, la duración de los eventos o el número de socios.

