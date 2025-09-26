Castrillón aprueba la convocatoria de ayudas a las asociaciones para organizar sus fiestas

Las asociaciones de vecinos de Castrillón podrán solicitar próximamente las subvenciones para la realización de eventos festivos durante este ejercicio.

La Junta de Gobierno ... Local aprobó en su reunión semanal la convocatoria de estas ayudas a propuesta del área de Gobernanza. En total, el Ayuntamiento dispone de una partida de 18.000 euros que se repartirán entre las asociaciones solicitantes, valorando, entre otros aspectos, la duración de los eventos o el número de socios.

Las entidades convocantes recibirán las ayudas, hasta un máximo de 1.500 euros por asociación, en función del número de eventos realizados y para solicitarlas, dispondrán de 10 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOPA.

Entre los requisitos, asociaciones solicitantes deberán estar inscritas debidamente en el registro municipal, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y haber justificado debidamente las subvenciones municipales que pudiesen haber obtenido a la fecha marcada en cada convocatoria.

El evento organizado deberá haber sido aprobado previamente por el Ayuntamiento en Junta de Gobierno. Así mismo, las asociaciones deberán justificar las subvenciones, aunque el pago se hará previa justificación.

El Ayuntamiento pide para justificar estas subvenciones una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos; una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad y un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada.

A lo largo del año el Ayuntamiento ha aprobado además la justificación de las ayudas a las asociaciones vecinales en la realización de fiestas locales. El pasado mayo las asociaciones de Santa maría del Mar, La Xente de Arnao y El Espartal de San Juan de Nieva fueron las últimas en tener el visto bueno del gobierno local. Las ayudas sumaron 11.555,79 euros.

Castrillón cuenta con una quincena de asociaciones vecinales aproximadamente para las que las ayudas municipales suponen el grueso de sus ingresos para organizar actividades.