Las oficinas turísticas llevan atendidas 1.705 personas en Castrillón

No ha sido un verano de grandes récords en Castrillón aunque eso no impidió durante el verano que los turistas eligieran el concejo para ... pasar sus vacaciones. De ello dan cuenta los datos de las oficinas de información turística de Piedras Blancas y Salinas que han atendido a un total de 1.705 personas en lo que va de año.

La primera en abrir su persiana fue la oficina de Piedras Blancas que volvió a funcionar en marzo, mes en el que atendió a 15 personas de las cuales solo una era de fuera de España, en concreto de Estados Unidos, mientras que el resto eran de Asturias. Además, durante ese primer mes se repartieron 49 folletos.

En abril y coincidiendo con Semana Santa, la oficina de Piedras Blancas recibió un centenar de visitas y distribuyó 228 folletos. Del total 90 visitantes provenían de España siendo 64 de Asturias, 9 de Madrid, 4 de Baleares y Cataluña, 3 de Navarra, 2 de Galicia y Castilla y León, 1 Cantabria y Euskadi. Respecto a los internacionales se contabilizaron una decena: 4 de Estados Unidos, 1 de Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania y 2 de otros países.

Al mes siguiente el número de visitantes aumentó hasta los 120 de los cuales 92 eran españoles y 28 extranjeros. Respecto a los primeros se contabilizan 60 personas de Asturias, 9 de Castilla y León, 8 de Madrid y Cataluña, 7 de Andalucía, 6 de Comunidad Valenciana, 4 de Aragón, 3 de Castilla-La mancha, 2 de Cantabria y Galicia, 1 de Extremadura y Euskadi.

Por su parte, respecto a los extranjeros de mayo los datos muestras 6 de Alemania y EE UU, 3 de Francia, China y otros de Latinoamérica, 2 de Reino Unido, 1 de Países Bajos, Irlanda, Portugal, otros países europeos y otros países. Se distribuyeron 140 folletos.

En junio, por su parte, el número de extranjeros creció hasta los 32 siendo 7 de Alemania, 6 de Italia, 4 de Estados Unidos, 3 de Reino unido y otros países, 2 de Bélgica, Francia y Venezuela, 1 de Irlanda, otros países europeos y de Latinoamérica. En total se distribuyeron 186 folletos con información del concejo y se atendieron a 116 turistas nacionales.

En julio y agosto los datos pasaron a la oficina de Salinas donde se atendieron entre los dos meses 728 consultas siendo 335 en julio y 393 en agosto. Del mismo modo se repartieron 1.471 folletos y se atendió a 644 turistas españoles y 104 extranjeros.

Los datos arrojan así un total de 1.131 consultas realizadas, 1.705 personas atendidas y 2.074 folletos repartidos. La oficina de turismo de Piedras Blancas abrió sus puertas el 27 de marzo con un horario de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Recientemente, además, el Ayuntamiento ha colocado junto a ella un mupi electrónico informativo.