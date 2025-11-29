El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El barítono David Menéndez. M. A.

Castrillón ratifica sus distinciones a la cultura y a la innovación

David Menéndez será reconocido ciudadano ejemplar y el auditorio del Valey llevará el nombre de Jaime Luis Martín

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

El Pleno de Castrillón ratificó ayer las distinciones honoríficas que este año reconocen al barítono David Menéndez, a AZSA y a Jaime Luis Martín a título póstumo. El consenso de los grupos municipales fue unánime en los dos primeros reconocimientos mientras que el nombramiento del teatro del Valey con el nombre de Jaime Luis, quien fue director del patronato de Cultura y del propio centro generó mayor debate entre IU y el equipo de gobierno.

Mar González fue la encargada de exponer las razones por las que el grupo municipal no apoyó el reconocimiento. «Los méritos que se recogen en la propuesta se corresponden con las funciones habituales sin que se desprenda de ellas un desempeño extraordinario, una aportación innovadora o un hecho singular que justifique incluirse en los criterios que rigen estas distinciones», considera IU.

González señaló, además, las múltiples discrepancias generadas durante los anteriores mandatos con el entonces director del patronato. «Comprendo que se les haga un poco difícil este reconocimiento, pero aquí estamos todos los trabajadores de Cultura y todas las personas que por encima de nuestros problemas personales tenemos un poquito más de altura de miras», afirmó Rosa Rubio, concejala de Cultura.

No fue el único momento de debate vivido el salón de plenos. La adhesión de la Corporación al manifiesto del 25N aprobado por en el Consejo de la Mujer también generó las críticas de Vox. «Las violaciones aumentan cada año en España como consecuencia, entre otras, de las políticas de puertas abiertas de este Gobierno que se ha dedicado a importar de forma masiva personas procedentes de países con culturas incompatibles con la nuestra», señaló el edil Jorge Anes.

Ante el negacionismo, Beatriz Mayo, del PSOE, y Noemí Martín, de IU, leyeron los nombres de las mujeres asesinadas este año para dar rostro a las cifras. «Ser negacionista de la violencia de género es ser cómplice», señaló Martín, quien condenó los discursos xenófobos.

