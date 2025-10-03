El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Castrillón reducirá el IBI y congelará los precios públicos para el año que viene

El agua y la basura subirán para ajustarse a la normativa, aunque para las pymes y pequeños comercios la tasa de basura se congelará

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Castrillón ya tiene su propuesta fiscal para el año 2026. PP y Vox llegaron ayer a un acuerdo para diseñar las ordenanzas fiscales del próximo ... ejercicio en las que se bajará el IBI y se congelarán los impuestos y precios públicos a excepción de la tasa de basuras, que tendrá una subida para adecuarse a la ley, y del agua y alcantarillado que subirá un 2,7% para ajustarse al IPC.

