Castrillón reducirá el IBI y congelará los precios públicos para el año que viene

Castrillón ya tiene su propuesta fiscal para el año 2026. PP y Vox llegaron ayer a un acuerdo para diseñar las ordenanzas fiscales del próximo ... ejercicio en las que se bajará el IBI y se congelarán los impuestos y precios públicos a excepción de la tasa de basuras, que tendrá una subida para adecuarse a la ley, y del agua y alcantarillado que subirá un 2,7% para ajustarse al IPC.

El gobierno local estima que la reducción del IBI suponga un ahorro para los vecinos de 530.000 euros. Con esta decisión se da cumplimiento a la propuesta del PP, a la que se suma Vox por tenerla incluida en su programa.

IBI Se bajará pasando el tipo de con un tipo que pasa de 0,56 a 0,49.

Basura Tendrá una subida de menos de 4 euros al mes y algo más de dos para la recogida no diaria.

Agua Tendrá una subida del 2,7% para ajustarse al IPC.

«Se alivia la presión fiscal a las familias al mismo tiempo que ayuda a favorecer la construcción y la vivienda en propiedad en el concejo, que será uno de los que tendrá uno de los IBI más bajos de Asturias con un tipo que pasa de 0,56 a 0,49», señalan desde el PP, que seguirá con la congelación de los precios públicos.

Respecto a la tasa de basuras, esta tendrá una subida de «menos de cuatro euros al mes» para las familias y «algo más de dos» al mes en la recogida no diaria. «La medida que nos viene impuesta por la normativa legal vigente, que nos exige que la tasa de basura cubra completamente el coste del servicio y por la nuevas exigencias para la recogida y reciclaje de los residuos derivadas de la normativa estatal, autonómica y europea. El desfase actual es de 525.000 euros», señalan desde el gobierno local.

La subida de la tasa será mayor para las grandes y medianas superficies comerciales que son las mayores productoras de residuos, aunque se congelará para las Pymes, especialmente a profesionales, al pequeño comercio y a la hostelería «para favorecer su viabilidad dada la crisis que sufren este tipo de pequeñas empresas, lo que además lleva a una cierta desertización comercial y deterioro urbano de nuestras localidades».

Tanto PP como Vox consideran que «hay que pagar impuestos para mantener unos servicios públicos de calidad como los que tenemos y unas inversiones necesarias y razonables como las que hicimos y haremos en 2026, pero a partir de ahí no debemos exigir ni un euro más de lo necesario al ciudadano».