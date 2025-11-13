El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de un momento de la reunión, ayer en el Ayuntamiento. LVA

El Consejo Sectorial del Museo de Anclas se reúne por primera vez tras su creación

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Consejo Sectorial del Museo de Anclas se reunió ayer por primera vez en su historia. Tras haberse creado en 2007 y haber modificado su composición en 2020, sus miembros se dieron cita en el Salón de Plenos para aprobar sus bases de funcionamiento y presentar «propuestas que giran en torno a la necesidad del cuidado, mantenimiento y la protección del enclave», según explicó la concejala de Turismo, Festejos y Deporte, Marián González-Carbajal, al final del encuentro.

El consejo, presidido por el alcalde, Eloy Alonso, y con representación de la Asociación de Vecinos de Salinas y de la Cofradía Buena Mesa de la Mar, se reunirá con carácter semestral.

