El CRA de Naveces arranca el curso con comedor y apertura temprana El Taller de Empleo y el AMPA se encargan de supervisar y atender a los alumnos que se quedan en el centro hasta las 16.30 horas

Integrantes del Taller de Empleo junto a una alumna y un alumno el primer día de clase.

Lucía López Pérez Naveces Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La vuelta al cole comenzó esta semana con novedades en el CRA de Naveces que, a lo largo del curso, facilitará la conciliación a las familias con diversas iniciativas.

El martes arrancó el servicio de comedor, algo muy demandado por las familias e impulsado por el AMPA y al que se pueden sumar en cualquier momento los alumnos que lo necesiten. El servicio de comedor 'con tupper', que el primer día contó con dos alumnas, se desarrolla con la colaboración de las integrantes del Taller de Empleo Dinamizando Castrillón, que ayudan al AMPA en tareas como el cuidado y la vigilancia de los niños que se quedan en el centro hasta las 16.30 horas con comida que llevan de casa.

Del mismo modo, las integrantes del Taller de Empleo formarán parte del servicio de apertura temprana, que por primera vez se ofrece este curso en el colegio rural de Naveces. El servicio puede darse con o sin desayuno y ofrece a las familias la posibilidad de que el alumnado acceda al centro escolar entre las 7.30 y las 9 horas, de la misma forma que funciona en el CRA de Pillarno.

El servicio se apertura temprana se ofrece con y sin desayuno y replica el modelo que se venía dando en el CRA de Pillarno

El servicio incluye la recepción y atención del alumnado, la provisión del desayuno si se elige esta modalidad, actividades de animación como juegos y manualidades adaptadas a la edad del alumnado y el acompañamiento hasta el acceso a las aulas.

Las familias agradecen que se haya puesto en marcha este servicio cuyo coste es de 2,62 euros por día con desayuno y de 1,96 euros por día sin desayuno.