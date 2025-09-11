El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del Taller de Empleo junto a una alumna y un alumno el primer día de clase. LVA

El CRA de Naveces arranca el curso con comedor y apertura temprana

El Taller de Empleo y el AMPA se encargan de supervisar y atender a los alumnos que se quedan en el centro hasta las 16.30 horas

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Naveces

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La vuelta al cole comenzó esta semana con novedades en el CRA de Naveces que, a lo largo del curso, facilitará la conciliación a las familias con diversas iniciativas.

El martes arrancó el servicio de comedor, algo muy demandado por las familias e impulsado por el AMPA y al que se pueden sumar en cualquier momento los alumnos que lo necesiten. El servicio de comedor 'con tupper', que el primer día contó con dos alumnas, se desarrolla con la colaboración de las integrantes del Taller de Empleo Dinamizando Castrillón, que ayudan al AMPA en tareas como el cuidado y la vigilancia de los niños que se quedan en el centro hasta las 16.30 horas con comida que llevan de casa.

Del mismo modo, las integrantes del Taller de Empleo formarán parte del servicio de apertura temprana, que por primera vez se ofrece este curso en el colegio rural de Naveces. El servicio puede darse con o sin desayuno y ofrece a las familias la posibilidad de que el alumnado acceda al centro escolar entre las 7.30 y las 9 horas, de la misma forma que funciona en el CRA de Pillarno.

El servicio se apertura temprana se ofrece con y sin desayuno y replica el modelo que se venía dando en el CRA de Pillarno

El servicio incluye la recepción y atención del alumnado, la provisión del desayuno si se elige esta modalidad, actividades de animación como juegos y manualidades adaptadas a la edad del alumnado y el acompañamiento hasta el acceso a las aulas.

Las familias agradecen que se haya puesto en marcha este servicio cuyo coste es de 2,62 euros por día con desayuno y de 1,96 euros por día sin desayuno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 El xatu milagro de Fontaciera
  3. 3 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  4. 4 Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
  5. 5 Accidente en la Ruta del Cares: herida grave una alemana tras caer 50 metros por el golpe de una piedra en la cabeza
  6. 6 Un jurado popular juzgará a las prostitutas del piso de Gijón en el que murió el joven Saúl Iglesias
  7. 7 Un aficionado del Oviedo, arrestado por cánticos racistas contra los jugadores del Real Madrid
  8. 8 Calendario escolar en Asturias del curso 2025-2026: vacaciones, festivos...
  9. 9 Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón
  10. 10 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El CRA de Naveces arranca el curso con comedor y apertura temprana

El CRA de Naveces arranca el curso con comedor y apertura temprana