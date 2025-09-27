«No deberíamos llegar al punto de tener que elegir entre una obra u otra de saneamiento»

San Adriano se queda sin saneamiento. El gobierno local aprobó ayer la modificación del Plan de Inversiones de Aqualia por el que se excluye ... la obra en la localidad, aprobada en 2022, y se incluye la renovación de una tubería que abastece a de Santa María del Mar, Naveces y Los Carbayos.

La decisión se tomó debido a que la tubería se encuentra muy degradada y ha provocado la interrupción del suministro en las últimas semanas. La última de ellas se produjo este jueves, dejando sin agua a la zona, que ayer por la mañana aún no había recuperado el suministro.

Estos problemas, unidos a la exclusión del saneamiento en San Adriano, provocaron que algunos vecinos de varios núcleos de la zona de Naveces se personaran ayer en el Pleno para hacer llegar a los grupos municipales su malestar con la situación.

El Pleno estuvo marcado por la vuelta del concejal del PP Gustavo Prieto después de la crisis de gobierno en abril

«Si hay que priorizar una cosa es el agua, pero no deberíamos llegar al punto de tener que elegir entre una cosa u otra», señaló un vecino de San Adriano, zona que también se ve afectada por los cortes en el suministro.

La críticas también llegaron desde la oposición. «Estando de acuerdo en dar solución a los problemas del servicio de abastecimiento de agua en Naveces, tenemos la certeza de que se trata de una respuesta que no se ajusta a las necesidades que tiene el tramo objeto de intervención. Más bien responde a la necesidad del Partido Popular de dar una respuesta rápida al clamor vecinal» señaló Yasmina Triguero, portavoz de IU.

Iván López, del PSOE, afirmó que se trata de una obra que «no debería llevarse a cabo a costa de dejar sin ejecutar una mejora comprometida para San Adriano». López advirtió que el documento aportado por Aqualia no se trata de un proyecto completo lo que puede provocar retrasos.

Por su parte, Marco Fernández, edil de Obras, explicó que «el saneamiento de San Adriano es una cosa importante que tampoco se va a dejar de lado, pero a día de hoy hay que tomar decisiones y son las que son. Las necesidades y las urgencias van cambiando». La obra, no obstante, no comenzará hasta el año que viene.

El Pleno estuvo marcado además por el regreso del concejal del PP Gustavo Prieto, que volvió a ocupar su silla tras cuatro meses de baja. Su vuelta se produce después de la crisis de gobierno surgida a raíz de las gestiones para la implantación de un aparcamiento en el entorno del aeropuerto, la cual derivó en la interposición de una denuncia por parte de él ante la sospecha, a su juicio, de una presunto delito de prevaricación que acabó siendo archivado. En mayo, el edil presentó un escrito pidiendo recuperar sus competencias ante lo que atribuía a «una venganza política». El gobierno local afirma «estar en ello». IU pidió además un minuto de silencio por el pueblo palestino que no se llevó a cabo.