Vecinos de San Adriano y de Naveces acudieron a la sesión plenaria de Castrillón para reclamar soluciones a los problemas con el agua. PABLO NOSTI

«No deberíamos llegar al punto de tener que elegir entre una obra u otra de saneamiento»

Vecinos de San Adriano y Naveces asistieron al Pleno en el que se decidió aparcar el proyecto de la primera localidad para hacer otro en la segunda

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

San Adriano se queda sin saneamiento. El gobierno local aprobó ayer la modificación del Plan de Inversiones de Aqualia por el que se excluye ... la obra en la localidad, aprobada en 2022, y se incluye la renovación de una tubería que abastece a de Santa María del Mar, Naveces y Los Carbayos.

