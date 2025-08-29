Denuncian la presencia de comida podrida en el parque de perros de Piedras Blancas

Colillas, cáscaras de cacahuetes, excrementos, plásticos... son algunas de las imágenes que los dueños de mascotas que acuden al parque para perros de Piedras Blancas ... suelen encontrarse frecuentemente en la zona.

La última estampa ha estado protagonizada, esta vez, por restos de comida, algo que ya ha aparecido en otras ocasiones y que desde el colectivo Castrillón de Perros han querido denunciar.

Según señalan desde la asociación y algunos dueños de perros los restos de comida son colocados por una vecina que «todas las noches tira comida al prao donde se encuentra el parque de perros».

Según explican la mujer, conocida en la zona, reside en el edificio número 37 de la misma calle y está identificada por varios vecinos y dueños de mascotas desde hace tiempo. «Se dedica desde hace meses a bajar desde su domicilio, pota en mano, a echar restos de comida en el jardín donde se encuentra el parque canino», dicen desde el colectivo que pide un refuerzo de la vigilancia en la zona.

La situación se ha puesto en conocimiento de la Policía Local y los dueños de los perros esperan que próximamente pueda solucionarse. «Los dueños de los canes saben quién es esta persona, conocida en la localidad, pero nadie hace nada para que deje de realizar esta práctica. Son muchos los que le llaman la atención, haciendo caso omiso», aseguran.

Al parecer esta vecina bajaría al parque en horario nocturno donde «tira todo tipo de restos de comida, desde huesos a pasta, verduras...». Estos restos de comida acaban pudriéndose a los pocos días lo que «puede causar estragos en los animales», desde una intoxicación hasta un mal mayor.

Esta semana pudieron encontrarse en el parque tres huesos juntos a comida que ya está putrefacta de días anteriores. Ante esta situación, desde el colectivo piden más vigilancia, en horario nocturno para «pillarla infraganti y que así deje de una vez de realizar dicha práctica».

El colectivo, que pide a la Policía Local que actúe en la zona, nació hace un año aproximadamente para reivindicar los derechos de los dueños de mascotas y señalar aquellas conductas incívicas que puedan afectar a los animales.