Las escuelas de surf de Castrillón celebran un buen verano pese al mal tiempo de septiembre

Se acaba el verano pero las escuelas de surf de Castrillón continúan con su actividad en Salinas. Aunque la afluencia de turistas haya descendido ... este año en la zona, lo que se ha mantenido es la actividad en las escuelas que hacen un balance positivo del verano.

Julio y agosto, como viene siendo habitual, fueron los meses que mayor volumen de participantes registraron en los cursillos y las clases. Sin embargo, con el cambio del clima la tendencia no se ha mantenido durante las últimas semanas de agosto y las primeras de septiembre, en la que se ha notado una merma de usuarios.

Así lo ha percibido Ramón Cuervo, de Alamar, quien destaca que «septiembre ha venido más flojo que otros años», algo que podría justifcarse en que «el tiempo no ha acompañado este año, si ves solazo en Asturias la gente lo estira pero si no se buscan otros destinos para acabar»

No obstante, en julio han cosechado un gran éxito ya que «es el mes para nosotros, tenemos los campamentos y es el mes en el que mejor funcionamos». Cuervo señala que durante septiembre el modelo turístico cambia y «empiezan a venir a cuentagotas aunque los fines de semana se dan bien todavía».

Una sensación similar la comparte Pelayo Suárez, del surfcamp Horizon. «Estamos teniendo gente pero sí que es verdad que el tiempo no ayuda mucho», explica con respecto a estas últimas semanas. Pese a ello, durante el verano la afluencia de gente en el alojamiento y las clases ha estado al completo.

Más extranjeros

En el caso de la escuela de surf de Lucas García lo que se ha notado es «un crecimiento respecto al año pasado» y un aumento de los turistas extranjeros. «He notado muchísimos italianos, ingleses, alemanes y de Países Bajos», explica García, algo que achaca al aumento de vuelos directos con países europeos.

«En años anteriores era un turismo más nacional. Cuando la pandemia venía mucha gente de Madrid, de León, de Valladolid... A nivel nacional ha aumentado el número de catalanes y, sorpresivamente, de andaluces, es algo que ha ido a más», señala.

Pese a tener clases durante todo el año para su escuela el verano, y en concreto las últimas semanas de julio y todo agosto, es una de las épocas en la que más afluencia de participantes genera. «En la última semana de agosto empieza a aflojar y ahí ya dependemos totalmente del tiempo. Si viene malo notamos que cae en picado y notamos que este año la última semana de agosto y lo que va de septiembre no han venido muy buenos», afirma. «El año pasado septiembre fue muy bueno y lo alargamos hasta octubre, pero este sí que estamos notando que la cosa ha caído en picado», explica. Pese a ello, el balance es positivo.