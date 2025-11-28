Expertos analizan los efectos de las bebidas energéticas en menores El director general de Consumo, Faustino Zapico, y el endocrino José Antonio Fernández, participaron en la jornada Re-Conectad@s

L. L. P. PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Azúcar, cafeína y elementos como la taurina, ginseng o vitaminas del grupo B son algunos de los ingredientes que llevan las bebidas energéticas, las cuales son consumidas por personas cada vez más jóvenes, generando grandes daños a la salud y conductas «anómalas» en ocasiones.

Sus efectos y sus riesgos se pusieron ayer encima de la mesa de la Casa de Encuentro dentro de la jornada de bienestar y salud Re-Conectad@s. En una charla moderada por Ana Suárez Guerra, coordinadora de Atención Educativa en el Área Sanitaria III, los expertos pusieron de manifiesto el consumo cada vez más temprano de este tipo de bebidas.

Faustino Zapico, director general de Consumo, explicó el trabajo que desde el Principado se ha llevado a cabo para realizar el proyecto de ley que prohiba la venta y consumo de este tipo de bebidas a menores de 16 años. «Soy profesor de Secundaria y se viene detectando la omnipresencia de este tipo de bebidas en edades tempranas. Hay guajes de primer ciclo de Secundaria que te entran al centro bebiendo una lata de medio litro en ayunas», destacó, por lo que considera que esta ley «llega en el momento oportuno».

Zapico señaló que la normativa no trata de llevar a cabo «una cruzada contra la cafeína», sino evitar que los más jóvenes accedan a ella. El perfil de menores que toman este tipo de bebidas, según destacó el director general, no es concreto como tampoco lo es la clase social, lo que lo convierte en una problemática transversal.

Junto a él estuvo el José Antonio Fernández, endocrino en el Hospital San Agustín, quien dio algunas pinceladas históricas sobre la creación de este tipo de bebidas y sobre los efectos que pueden generar. Entre ellos, destacan la hiperactividad, dolores de cabeza y sobrexcitación, aunque también pueden derivar en daño hepático o incluso la muerte en caso de padecer alguna patología previa. «Este tipo de bebidas tienen aspecto lúdico y se unen a otras sustancias tóxicas, como el alcohol. Además contribuyen al cambio de hábitos saludables», explicó.

