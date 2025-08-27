El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Votación en el Pleno de Castrillón. E. C.
Presupuesto de Castrillón

IU de Castrillón, sobre el nuevo presupuesto: «Lo que se aprobó en el pleno no es más que una nueva cacicada del Partido Popular»

La coalición critica que las cuentas apenas tendrán dos meses de vigencia real y afirma que no responden ni a las necesidades del municipio ni a los retos de futuro

L. L. P.

SAN ADRIANO.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:52

IU de Castrillón ha mostrado su insatisfacción con el presupuesto de 31,5 millones aprobado este lunes por PP y Vox. Unas cuentas ... que «no son más que una nueva farsa política» y que suponen «un nuevo paripé para salvar la cara del equipo de gobierno ante las cuantiosas irregularidades que se estaban cometiendo en las modificaciones de crédito aprobadas».

