IU de Castrillón, sobre el nuevo presupuesto: «Lo que se aprobó en el pleno no es más que una nueva cacicada del Partido Popular»

IU de Castrillón ha mostrado su insatisfacción con el presupuesto de 31,5 millones aprobado este lunes por PP y Vox. Unas cuentas ... que «no son más que una nueva farsa política» y que suponen «un nuevo paripé para salvar la cara del equipo de gobierno ante las cuantiosas irregularidades que se estaban cometiendo en las modificaciones de crédito aprobadas».

Desde IU consideran que las cuentas que apenas tendrán dos meses de vigencia real, y que no responden ni a las necesidades del municipio ni a los retos de futuro. «Lo que ayer se aprobó en el Pleno no es más que una nueva cacicada del Partido Popular con el apoyo imprescindible de Vox, que una vez más demuestra que su papel en este Ayuntamiento es el de sostener al gobierno del PP a cambio de un puñado de titulares ideológicos», afirman, preocupados porque esto repercuta en menos ingresos para los servicios públicos y un mayor debilitamiento de los programas de ayudas sociales.

El presupuesto, según señalan, no cuenta con informes sólidos ni un calendario que permita su ejecución. «Con una ejecución real a 31 de julio de 12 millones de euros, pretenden hacer creer a la ciudadanía que esa ejecución aumentará a 31 de Diciembre a cerca de 32 millones, lo que a la práctica supone otro brindis al sol del PP», dicen y acusan al gobierno de usar el ayuntamiento como «su cortijo, sin capacidad de gestión y sin iniciativa política. Ni siquiera han sido capaces de ejecutar proyectos básicos en lo que llevamos de mandato»