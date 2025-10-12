«No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza» La asociación cinegética Pulide asegura que el volumen de caza se ha mantenido estable en unos trescientos ejemplares cada año

Lucía López Pérez Castrillón Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde hace más de dos décadas la asociación cinegética Pulide-Nalón se encarga de controlar las poblaciones de jabalíes entre los márgenes del coto de caza ubicado en la sierra de Pulide, en Castrillón.

Fernando González, presidente de la asociación, destaca que a lo largo de los años han sido más concejos de la comarca los que se han ido uniendo al coto que actualmente abarca Candamo e Illas en su totalidad, Soto del Barco, Pravia, Castrillón y Corvera, parcialmente, hasta llegar a las 20.185 hectáreas.

Dentro del coto son múltiples los animales que se pueden encontrar, aunque si hay uno que mantiene a la población urbana en vilo son los jabalíes que en los últimos años han sido avistados en zonas urbanas con más frecuencia. Si bien González señala que «no hay más» ahora que antes, sí destaca que su presencia ha aumentado en estas zonas ya que, al no permitirse cazas en ellas, se han convertido en un lugar seguro para estos animales.

«Los jabalíes ahora están principalmente en las zonas de seguridad. Como no se caza no se les mueve y donde están tranquilos allí se quedan. En el coto estamos matando los mismos casi todos los años sobre unos 310 o 320», destaca el presidente de la asociación cinegética.

«Se están viendo en las ciudades y cerca de las casas precisamente por eso, porque ahí no se puede cazar y se esconden y parece que hay muchos más pero no es así», asegura.

Ante este aumento de la presencia de jabalíes en zona urbana, la asociación propuso el año pasado al Ayuntamiento la autorización para habilitar seis zonas de actuación de caza con arco, ocupadas por otros tantos cazadores.

La propuesta fue enviada por el consistorio a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, con el fin de obtener el beneplácito del Principado para llevar a cabo la actividad. Desde la asociación aclaran además que los cazadores propuestos para colaborar en el control poblacional cuentan con formación en seguridad tanto de tipo general como específica en relación al enclave que ocuparían. Sobre la propuesta aún no se ha avanzado.

Por el momento la asociación acaba de renovar el permiso para solicitar el uso del coto de caza después de agotar la prórroga de cinco años que ofrece el documento. Con la renovación del permiso el coto cambiará de número, aunque la asociación tiene cinco años más para actuar en el coto, así como otros cinco años de prórroga. El plazo para presentar alegaciones se encuentra abierto durante un mes, según publica el BOPA.

Temas

Castrillón

Jabalíes