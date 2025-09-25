El nuevo contrato para los comedores de Castrillón empezará a funcionar en diciembre

El Ayuntamiento de Castrillón acaba de sacar a licitación el contrato para el servicio de los comedores escolares en los colegios del concejo hasta el ... 2027.

El contrato, con un valor estimado de 859.544,22 euros, incluye tanto los periodos lectivos como los campamentos que se desarrollan en fechas no lectivas, así como los desayunos en el servicio de apertura temprana.

El contrato de los comedores se divide en dos lotes. El primero de ellos comprende el servicio de comidas en los centros escolares a lo largo del curso y también en los campamentos escolares, mientras que el segundo se refiere exclusivamente al servicio de apertura temprana. El servicio de comedor se llevará a cabo en los colegios de El Vallín, Infanta Leonor en Piedras Blancas, Manuel Álvarez Iglesias de Salinas y Castillo de Gauzón de Raíces.

El contrato se divide en dos lotes que incluyen por un lado el servicio de comedor y por otro el de apertura temprana

Por otro lado, el servicio de apertura temprana suma además el colegio Maestro José Luis García Rodríguez 'Campiello' y el CRA de Pillarno y Naveces.

Las empresas interesadas en la adjudicación del contrato tendrán hasta el próximo 10 de octubre para presentar sus ofertas. La propuesta económica será el criterio que tenga un mayor peso en la mesa de contratación. Junto a esto, se tendrá en cuenta la existencia de un Plan de Oportunidades, el hecho de que la ofertante cuente con el distintivo Igualdad en la empresa, el plan de empresa en materia de responsabilidad corporativa y la utilización de vehículos poco contaminantes.

El nuevo servicio entrará en vigor en diciembre, aunque hasta entonces el Consistorio ha sacado a licitación un contrato puente para ofrecer tanto las comidas como los desayunos hasta el inicio del nuevo contrato.

En este caso el valor estimado es de 59.433,38 euros y las empresas interesadas podrán enviar sus ofertas por sede electrónica hasta el próximo jueves, 2 de octubre. En las observaciones a los pliegos se apunta que «se pretende que la duración del presente contrato sea la mínima necesaria, hasta la tramitación y adjudicación de los contratos».

El contrato se divide igualmente en dos lotes y buscar asegurar el servicio hasta la puesta en marcha del servicio en diciembre.