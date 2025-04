El PP de Castrillón se queda solo en el conflicto por el aparcamiento del aeropuerto de Asturias

La tramitación del párking en el aeropuerto de Asturias aún tendrá que esperar. El Pleno de Castrillón aprobó este lunes la retirada del ... orden del día de la corrección de errores en el expediente, a petición de IU y PSOE. Ambos grupos presentaron de forma conjunta una propuesta en la que solicitaron que el expediente quede sobre la mesa y se aplace su debate para una próxima sesión plenaria. Junto a ello, pidieron que se solicite un informe jurídico de la Secretaría municipal que despeje todas las dudas existentes y que, de ser necesario, se recabe asesoramiento jurídico externo para garantizar la legalidad del procedimiento.

Contaba con ser uno de los puntos de mayor debate en el Pleno y así fue. Previamente a su inicio, el concejal de Urbanismo, Gustavo Prieto, abandonó la sala alegando que «soy parte afectada y no conviene que haga valoraciones ni debates sobre este tema». Cabe recordar que el edil interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por presunta prevaricación al desconocer quién dio la orden de paralizar la corrección de errores en el BOPA sobre la denominación de las fincas afectadas por el proyecto.

Una vez abandonada la sala, el concejal de Hacienda, Ignacio Menéndez, fue el encargado de exponer el punto, para sorpresa de los grupos municipales, en el que explicó que las fincas iniciales pertenecían a Sariego y no a Castrillón. «Se advierte el error y se toma la medida de rectificarlo. Con esta rectificación no se alteran los derechos de los dueños de la parcela», señaló el edil.

Las explicaciones, no obstante, no convencieron ni al PSOE ni a IU ni a Vox que señalaron la existencia de hasta tres informes en relación a la subsanación de errores, de los cuales dos apoyaban la decisión del edil de enviar la corrección al BOPA y otro que disponía que el tema debía ser aprobado en el Pleno. Tanto IU como PSOE sostuvieron que faltaba «seguridad jurídica» para aprobar el punto mientras que Vox aseguró que «no queremos ser cómplices de estas irregularidades» al poder incurrir en una posible responsabilidad patrimonial. Es por ello que la izquierda votó contra la aprobación del punto mientras que Vox se abstuvo, consiguiendo que el tema quedase retirado del orden del día.

Iván López, portavoz del PSOE, aseguró que «no vamos a apoyar la propuesta tal y como se presenta. Hay dudas razonables y la demanda añade más gravedad» e instó al equipo de gobierno a tomarse un café para que «arreglen sus problemas internos». Yasmina Triguero, por su parte, aclaró que el expediente, nacido en 2018, no estuvo paralizado hasta el año pasado, sino que se llevaron a cabo una serie de tramitaciones hasta aprobar, en mayo de 2024, el plan especial y acusó al PP de seguir «el estilo trumpista» al no defender al personal municipal. Así mismo, Triguero remarcó la condición del edil, actualmente liberado, y consideró que el asunto «se ha llevado a comisión de forma precipitada».

Para cerrar el debate, en el que Menéndez aclaró que la aprobación de los errores «no significa que se otorgue la licencia», intervino el alcalde, Eloy Alonso. «Llevo más de 20 años de funcionario y correcciones en el BOPA no sé cuántas he vivido. Es un asunto que se está sobredimensionando. En el contenido se trata de corregir un error material. En las formas vienen las discrepancias, pero no altera nada el fondo», señaló el regidor, quien aclaró en contadas ocasiones y con varios adjetivos que el asunto había cogido un cariz «sobredimensionado». «¿A quién beneficia esta polémica? Dejo el asunto en el aire, cada uno que saque sus conclusiones, pero yo creo que a los que molesta que estemos en el gobierno y a aquellos que no son capaces de llegar pese a tener apoyo», destacó. Y añadió: «El tiempo pone a cada uno en su sitio. Las mentiras ganan partidas, pero la verdad gana el juego». El asunto se debatirá en el próximo pleno.