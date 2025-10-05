El PP defiende su propuesta de impuestos en Castrillón

El proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año que han consensuado el gobierno popular de Castrillón y Vox, lo que le da mayoría suficiente ... para salir adelante, está ya creando debate antes de su llegada al Pleno. Si la oposición afirmaba el viernes que la bajada el IBI no iba a repercutir en los bolsillos de los castrillonenses porque la subida del agua iba a ser incluso mayor, el Partido Popular defendía ayer que «la realidad es que el PP y Vox bajan o congelan impuestos y PSOE e IU los suben o inducen la subida como la de la tasa de recogida de residuos».

El gobierno local insistió en que con su propuesta «el IBl urbano bajará para todos los propietarios de viviendas e inmuebles de Castrillón situándose entre los más bajos de Asturias». Y para refrendar esta afirmación recurrió a una comparación con Corvera donde el tipo que se aplica es el 0,92 «prácticamente duplicará el tipo que tendrá Castrillón tras la rebaja que será de 0,49».

La oposición aseguraba que el IBI rústico no se vería afectado y ayer los populares decían al respecto que «mantendrá congelado en sus niveles también bajos con un tipo 0,55». Con estos datos, el equipo de gobierno considera que «llama la atención su acusación demagógica de que favorecemos a los ricos».

Además, recordaron que la subida de la tasa de recogida de residuos se debe a la aplicación de la normativa regional. «Llama la atención también la hipocresía de la izquierda que critica la subida de la tasa de recogida de residuos que viene impuesta por la normativa que PSOE e IU aprobaron a nivel regional y nacional donde gobiernan y que han tenido un tienen que asumir todos los ayuntamientos, y a quien más se sube la tasa es a las grandes y medias superficies comerciales, y la subida a los particulares es bastante menor y representará algo más de tres euros al mes al mismo tiempo que se mantienen las ayudas y exenciones para los que las necesiten, y, efectivamente, se congela a las pymes como el comercio, hostelería y profesionales para colaborar al mantenimiento de estas actividades de proximidad que dan vida a las ciudades y que como se ve por sus frecuentes cierres están en un momento de dificultad», concluyen.