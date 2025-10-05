El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde, Eloy Alonso. P. NOSTI

El PP defiende su propuesta de impuestos en Castrillón

Frente a la crítica de la oposición insisten en que el tipo del IBI será el más bajo de los grandes municipios asturianos para todas las viviendas

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Piedras Blancas

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año que han consensuado el gobierno popular de Castrillón y Vox, lo que le da mayoría suficiente ... para salir adelante, está ya creando debate antes de su llegada al Pleno. Si la oposición afirmaba el viernes que la bajada el IBI no iba a repercutir en los bolsillos de los castrillonenses porque la subida del agua iba a ser incluso mayor, el Partido Popular defendía ayer que «la realidad es que el PP y Vox bajan o congelan impuestos y PSOE e IU los suben o inducen la subida como la de la tasa de recogida de residuos».

