Rafael González en el ayuntamiento de Castrillón. Mario Rojas

Rafael González Gallego

Portavoz de Vox Castrillón
«El PP tiene que mostrar más valentía en sus decisiones»

«Hemos apoyado unos presupuestos que entendemos que son necesarios para que no se produzca una parálisis del Ayuntamiento de Castrillón»

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:57

Varias discrepancias con el gobierno de Castrillón llevaron en septiembre de 2024 a que Vox rompiera el acuerdo alcanzado con el PP un año ... antes, durante la investidura de Eloy Alonso como alcalde. Rafael González Gallego (Oviedo, 1958), portavoz de Vox, hace ahora balance de la relación con el PP, con el que acaban de alcanzar un acuerdo para aprobar un presupuesto de 31,5 millones de euros.

