El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos socorristas, en el paseo de Salinas. ARNALDO

Los socorristas estabilizados de Castrillón piden una ampliación de temporada hasta octubre

Solicitan además que se les tenga en cuenta para llevar a cabo el servicio de salvamento en la piscina municipal durante el invierno

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:36

Ha sido un verano movido para los socorristas que integran el equipo de Salvamento de las playas de Castrillón. La afluencia de visitantes en ... los arenales, especialmente en el de Salinas, San Juan y Bayas, ha hecho que estos meses hayan sido de intensa actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  2. 2 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  3. 3 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  4. 4 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  7. 7 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  8. 8

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  9. 9 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  10. 10 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los socorristas estabilizados de Castrillón piden una ampliación de temporada hasta octubre

Los socorristas estabilizados de Castrillón piden una ampliación de temporada hasta octubre