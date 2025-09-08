Los socorristas estabilizados de Castrillón piden una ampliación de temporada hasta octubre

Ha sido un verano movido para los socorristas que integran el equipo de Salvamento de las playas de Castrillón. La afluencia de visitantes en ... los arenales, especialmente en el de Salinas, San Juan y Bayas, ha hecho que estos meses hayan sido de intensa actividad.

Sin embargo, con la llegada de septiembre las playas volverán a quedarse sin Salvamento, quedando únicamente el personal del retén en las de Salinas y San Juan. Es por ello que parte de los socorristas estabilizados consideran que la temporada debería ampliarse comenzando a partir de mayo y finalizando en octubre ya que, a pesar de que la afluencia en las playas baja, las escuelas de surf siguen desarrollando su actividad.

«Tenemos que estar pendientes de ellas y atenderlas durante la temporada, como es lógico. Las escuelas siguen trabajando durante todo el invierno y no hay nadie que se encargue de ellos en caso de que fuera necesario», aseguran.

Por otro lado, con el fin de la temporada los socorristas estabilizados vuelven a reivindicar que se les tenga en cuenta para llevar a cabo el servicio de salvamento de la piscina municipal de Piedras Blancas que el Ayuntamiento sacó recientemente a licitación. «Lo ideal sería que nos amortizaran y seguir el invierno trabajando para el ayuntamiento donde ellos consideren», comentan especialmente los más veteranos ante la dificultad que les supone encontrar un nuevo trabajo durante el invierno ya que «compaginar dos puestos de trabajo, uno que sea a cuatro meses y otro a ocho es difícil».

Los trabajadores municipales señalan que tras haber sido estabilizados sus condiciones han mejorado aunque aseguran que «tenemos que seguir reivindicando» y que el convenio «no se cumple del todo».

El Ayuntamiento, no obstante, ya ha abonado las indemnizaciones tras reconocerse las diferencias salariales de las horas extras trabajadas en los años 2021 y 2022. Durante este verano las intervenciones en los arenales alcanzaron el total de 576.