Un trabajo sobre la IA en las empresas de Castrillón con premio La investigación de Jesús Fernández, estudiante de Marketing, reconocida como la mejor de Fin de Grado de la Cátedra Fundación Ramón Areces

Jesús Fernández con el diploma que acredita el reconocimiento a su trabajo de fin de grado.

Lucía López Pérez Castrillón Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Implementar la Inteligencia Artificial en las pequeñas empresas de Castrillón para mejorar sus resultados y su alcance. Esa es la premisa desde la que Jesús Fernández Rodríguez, estudiante de Marketing y vecino de Piedras Blancas, partió para el último trabajo de su carrera, el cual le ha valido el premio a Mejor Trabajo Fin de Grado en Materias de Distribución Comercial de la Cátedra Fundación Ramón Areces.

Bajo el título 'La adopción de la IA por parte de las pequeñas empresas de retail en Castrillón', Jesús se ha alzado con el mayor galardón de su carrera. El tema, según explica, fue propuesto por su tutor Álvaro Alonso. «Buscábamos un TFG relacionado con la economía de la empresa. Como no teníamos una línea definida, pensé en la inteligencia artificial, porque hoy en día es una tecnología con un impacto enorme en todos los sectores, también en las pequeñas empresas. Mi tutor me animó a centrarme en un estudio cualitativo y cercano, tomando como referencia las pymes de retail de mi municipio», señala.

Con el tema definido, tocaba lo más complicado, la investigación. Tras manejar datos de varias empresas del concejo, se concluyó que la adopción de la IA «es un proceso complejo, humano y estratégico, influido por factores internos, como la cultura empresarial y el perfil del empresario, y externos, como el sector y las redes de apoyo».

En la parte positiva, no obstante, Jesús Fernández explica que la inteligencia artificial puede implementarse de manera gradual con herramientas de bajo coste, formación digital y participación y señalan que no está reñido con la cercanía a los clientes.

«El trabajo no sólo me permitió investigar un tema de plena actualidad, sino también aportar valor a la realidad local, conectando la teoría con casos concretos de empresas de mi entorno», señala este vecino de Piedras Blancas que destaca la labor de algunos de sus profesores a lo largo de estos años de carrera.

El premio ha supuesto una «alegría y un honor» no sólo para él sino también para su familia «porque saben el esfuerzo que hay detrás».

«Que la Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial haya reconocido mi trabajo es algo que me motiva muchísimo, sobre todo porque este año ya estoy cursando el Máster en Retail, en el que además me han becado y de esta manera puedo seguir con mi formación ya que considero muy importante el aprendizaje continuo», señala.

En el futuro reconoce que le gustaría trabajar en el sector en algún país extranjero, pese al «cariño a nuestra tierrina». Por el momento seguirá formándose.