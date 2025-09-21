El Valey cumple más de un año cerrado a la espera de la evaluación de los daños El Ayuntamiento trabaja en la contratación de un peritaje que analice los desperfectos causados por las filtraciones de agua el verano pasado

Lucía López Pérez Castrillón Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hace poco más de un año que la cultura en Castrillón tuvo que buscar nuevos espacios tras el cierre del Valey para llevar a cabo obras en las cubierta. Sin embargo, las diez semanas que iban a durar los trabajos han acabado por alargarse después de que el verano pasado el agua se filtrase por el edificio a través de la cubierta, una situación que ha llevado a que el centro permanezca a día de hoy cerrado. El Ayuntamiento trabaja para dar una solución próximamente, aunque aún sin fecha concreta.

La obra inicial contemplaba el aislamiento y la impermeabilización de la cubierta, además de la instalación de 62 paneles solares y dos bombas de calor y la sustitución de los climatizadores por unos de nueva generación. Los trabajos en el exterior ya se encuentran completados, sin embargo, la empresa adjudicataria continúa trabajando en el interior del edificio para llevar a cabo algunos remates.

El objetivo es que la obra pueda ser recepcionada cuanto antes, aunque hasta que estos acabados, que la Oficina Técnica Municipal considera parte del contrato, no estén listos, no podrá llevarse a cabo este trámite.

Más complicado es la evaluación de los daños por las filtraciones a causa de los temporales del año pasado y su posterior arreglo.

El primer informe de la Policía Local, de julio de 2024, recogía ya abundantes manchas de humedad y un ligero hundimiento en el falso techo del sótano por el agua acumulada, que también llegó a los equipos halógenos y de luces, provocando que alguno de estos sistemas de iluminación se descolgara del techo. Además, en la zona del teatro se observó que parte de la escalera de parquet estaba levantada y que en la zona del escenario también se encontraba afectado el techo de madera.

Por el momento, el Ayuntamiento se encuentra trabajando en un peritaje que evalúe los desperfectos ocasionados por la obra. La documentación se encuentra actualmente en el área de contratación y paralelamente se están manteniendo conversaciones con las pólizas de seguros para realizar las reclamaciones pertinentes tanto a la empresa adjudicataria como a la dirección de obra.

El objetivo del área de Cultura pasa por rediseñar el patio de butacas del teatro, adaptando las plazas para personas con movilidad reducida (PMR). En materia de accesibilidad cabe recordar que el año pasado el Ayuntamiento instaló dos pasamanos en la bajada al patio de butacas para facilitar el acceso a personas mayores o con problemas de movilidad.

Por otro lado, al margen de la obra, se sustituirán varias chapas de acero que se encuentran muy deterioradas y corren el riesgo de desprenderse.

Acusaciones

El cierre del Valey, no obstante, ha generado en varias ocasiones el cruce de acusaciones entre el gobierno de Castrillón y la oposición. Cabe recordar que en 2023 IU aprobó el proyecto de rehabilitación de la cubierta, aunque este no comenzó hasta el año siguiente con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

En el último Pleno, celebrado en agosto, la portavoz de IU Yasmina Triguero tildó la gestión en el área de cultura de «desastre». «Mientras no decidan bien la estructura que necesita el Valey para salir del caos que tienen es imposible que avancen», destacó Triguero, quien además señaló la falta de personal directivo en el Patronato de Cultura. Desde el gobierno, por su parte, defienden la gestión de la concejala Rosa Rubio. «Con todas las dificultades que se encontró en su gestión ha hecho una labor magnífica. Ha aprovechado el cierre del Valey para deslocalizar la cultura», señaló Nuria González-Nuevo, portavoz del PP, en el último Pleno. Por el momento la cultura seguirá en otros espacios de Castrillón.