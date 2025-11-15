La violencia vicaria, en las III Jornadas contra la Violencia de Género La mesa de reflexión y debate celebrada en el centro social de Las Vegas antecede a la marcha comarcal del próximo sábado

Marián Moreno Llaneza, profesora de Literatura y especialista en Cultura y Violencia de Género; Nuria Varela Menéndez, exdirectora general de Igualdad del Principado, y Sonia Vaccaro Ceccarelli, psicóloga y perita forense experta en victimología y violencia de género, intervinieron ayer en las III Jornadas contra la Violencia de Género, celebradas en el Centro Socio Cultural de Las Vegas en el marco de las actividades programadas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tendrá lugar el próximo día 25. La mesa se dedicó a la reflexión sobre la violencia vicaria.

La próxima cita será el sábado día 22, pero ya en Castrillón, donde este año tendrá lugar la marcha comarcal contra la violencia machista, que comenzará a las 12 horas con salida desde la Plaza de Europa, a las 12 horas, en Piedras Blancas. Por la tarde, a las 17 horas, se recitará el cuentacuentos ‘Arturo y Clementina’ en el salón de actos del edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, además se ofrecerá un taller de manualidades. Se trata de una actividad gratuita y con un aforo para 30 participantes.

El martes, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tendrá lugar la marcha autonómica contra la violencia machista. Será a partir de las 19 horas en Avilés. Y al día siguiente, jueves 26 de noviembre, habrá una charla a cargo de Alicia Álvarez, periodista y escritora asturiana sobre su obra ‘Asturianas, 20 mujeres y colectivos inspiradores’.

El jueves, 27 de noviembre, se va a realizar una perfomance artística en el exterior del Centro de Mayores de Las Vegas, a partir de las 18 horas, a cargo de los ‘Talleres de teatro de persones adultes de Corvera’. El espectáculo se llama ‘Flores ensin sangre’, se plantarán unas flores significando lo que es la feminidad, la resiliencia y las ganas de vivir, complementado con una serie de poemas y escenas teatrales.

La última actividad dentro del programa del 25N es un espectáculo multisensorial a cargo de Asociación La Caracola Iniciativas Sociales. ‘Latidos’ es una propuesta de danza contra la violencia machista. Esta obra busca visibilizar la importancia de la salud mental a partir de un proceso participativo de creación escénica desarrollado por 14 jóvenes de entre 12 y 19 años. A través de la línea de vida de una mujer, se teje un relato sobre la fuerza de los vínculos y el valor de la red que sostiene. Se representará en el Teatro El Llar de Las Vegas el domingo 30 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Según Mari Mar García, concejala de Igualdad, «es fundamental mantener viva la implicación de toda la ciudadanía, porque la lucha contra la violencia machista no se limita a un solo día del calendario. Cada acto, cada gesto y cada palabra cuentan para construir un Corvera feminista, solidario y seguro para todas las mujeres».

La programación en torno al 25N comenzó el jueves con la intención de que sirva «como espacio de reflexión, aprendizaje y también de esperanza».