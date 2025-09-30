El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una protesta ante el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pola de Siero, en junio pasado. A. F. G.

Las causas que hacen «inasumible» la tarea de los jueces de violencia de género

123 magistrados, entre ellos tres asturianos, explican por qué a partir del próximo viernes tendrán aún más motivos para que los casos se amontonen

E. C.

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:55

Llevan muchos meses alertando de que las funciones que se le atribuyen a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de toda España llevarán al ... colapso de sus equipos. Hoy son 123 los magistrados de todo el país, entre ellos las titulares de los juzgados exclusivos de violencia de Gijón y Oviedo, Estrella María González Maroño y Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, respectivamente, y la anterior de Oviedo, Virginia Fernández Pérez, los que alertan de que ya el próximo viernes, 3 de octubre, «llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasamos a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina».

