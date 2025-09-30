Las causas que hacen «inasumible» la tarea de los jueces de violencia de género

Llevan muchos meses alertando de que las funciones que se le atribuyen a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer de toda España llevarán al ... colapso de sus equipos. Hoy son 123 los magistrados de todo el país, entre ellos las titulares de los juzgados exclusivos de violencia de Gijón y Oviedo, Estrella María González Maroño y Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, respectivamente, y la anterior de Oviedo, Virginia Fernández Pérez, los que alertan de que ya el próximo viernes, 3 de octubre, «llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasamos a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina».

Recuerdan los magistrados que el 8 de marzo de 2025, 108 magistrados y magistradas «destinados en estos Juzgados emitimos un comunicado con objeto de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años», a los que, tras varias reformas legales, «se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios».

En ese momento, explican los jueces del sistema Viogen, «se aseguró por el ministro de Justicia que se iban a crear un 50 % más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario«.

En cambio, «la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido —en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea—, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026».

Es más, dichos refuerzos ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones « esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada».

Además, anotan que «la realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas».

Por eso, la situación real «es que no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica», afirman los jueces firmantes.

El fiasco de las pulseras de proximidad

También aluden los jueces a que «tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas».

Pero ello, sin olvidar que «esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente«. Sin anunciar por el momento movilizaciones, lo que sí subrayan los jueces para finalizar es que «esta vez, está todo advertido desde hace meses. Y lo dijimos. Lo anunciamos. Lo comunicamos. Pero de nada sirvió».