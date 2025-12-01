Cocinas Alba: baños y cocinas con identidad propia

COCINAS ALBA Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:42 Compartir

Hace ya tiempo que las cocinas han dejado de ser espacios puramente funcionales para convertirse en lugares donde se comparte, se disfruta y se expresa la personalidad de quienes los habitan. En este contexto, Cocinas Alba, empresa asturiana con 12 años de trayectoria y tiendas en Gijón y Oviedo, se ha consolidado como una de las referencias del sector gracias a su enfoque personalizado y a su compromiso con la fabricación nacional: todos sus muebles se diseñan y producen íntegramente en España, garantizando así un control exhaustivo de los materiales y los acabados.

Servicio integral

Especialistas en cocinas y baños, la atención personalizada marca el punto de partida de cada proyecto. Todo comienza con una visita al hogar del cliente, donde el equipo analiza el espacio disponible, las necesidades específicas y las posibilidades reales de la estancia. A partir de ahí, Cocinas Alba elabora un presupuesto detallado que integra mobiliario, instalación y transporte, para que el cliente tenga una visión completa desde el primer momento. Su equipo multidisciplinar acompaña al cliente en todas las fases del proceso, desde la concepción de la idea hasta la instalación final. Su especialización les permite ofrecer propuestas funcionales sin renunciar al diseño.

Ampliar Visita sus tiendas en Oviedo y Gijón y encuentra la inspiración.

Diseño y funcionalidad

Su filosofía se basa en comprender cada proyecto como una oportunidad para crear estancias que reflejen identidad propia, manteniendo siempre un equilibrio entre practicidad y diseño, por eso uno de los valores más destacados de la marca es su capacidad para optimizar cada centímetro sin perder de vista el estilo personal de quienes habitan la vivienda. Sus proyectos combinan funcionalidad, estética y soluciones técnicas actuales, con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y un resultado impecable. Gracias a su especialización en cocinas y baños, la empresa ofrece propuestas que equilibran diseño, comodidad y durabilidad en el día a día.

Asimismo, sus exposiciones en las tiendas de Gijón y Oviedo permiten conocer de primera mano distintas distribuciones, colores y materiales, además de apreciar la calidad de los muebles fabricados a medida. Estos espacios funcionan como showrooms inspiradores donde el cliente puede explorar tendencias y resolver dudas de la mano de profesionales con gran experiencia.

Para quienes buscan transformar su hogar con soluciones personalizadas, materiales fiables y el aval de una empresa local con amplia experiencia, Cocinas Alba se presenta como una elección segura. Visítales sin compromiso y encuentra la inspiración que necesitas para renovar tu hogar.