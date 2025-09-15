El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Incendio en abril de 2024, que arruinó la techumbre de placas solares y el sistema de ventilación de la 'plantona' de Cogersa. Damián Arienza

Cogersa da el primer paso para destinar otros 96 millones de euros a la gestión de la 'plantona'

Quedan dos meses para que la nave más ambiciosa del consorcio esté lista. La consejería sigue sin decidir quién contratará a los 60 operarios que precisa

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:25

Empieza la cuenta atrás. El Consorcio para la gestión de los residuos de Asturias (Cogersa) ha entrado en la fase final de las obras ... para recuperar la 'plantona', su instalación más moderna y ambiciosa. Está diseñada para procesar las 340.000 toneladas de basura que cada año los asturianos dejan en el contenedor que no es para reciclar, además de 75.000 toneladas de muebles y desperdicios industriales no peligrosos. Todo es sometido a distintos tipos de procesado. La basura entra en la planta y de ella se espera que salgan 80.000 toneladas anuales de papel, cartón, envases y vidrio, 150.000 de combustible sólido recuperado (CSR), 40.000 de material bioestabilizado que puede enriquecer suelos y 95.000 de basura sin otro aprovechamiento que morir en el vertedero.

