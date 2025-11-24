El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ya exvicesecretario de Colminas, Aníbal Seminario, en la comisión de investigación, el jueves.
Minería en Asturias

El Colegio Técnico de Minas dice que es «falso» que cobre por visar proyectos sin revisarlos, como afirmó su secretario

La institución recuerda que al visar comprueba que el autor del proyecto está colegiado «entre otras cosas». Anibal Seminario dimite del cargo tras la polémica por sus declaraciones en la comisión de investigación

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:31

Comenta

El jueves la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la mina de Cerredo resultó sorprendente. Comparecía Aníbal Seminario, en calidad de ... secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía (Colminas), puesto en el que sucedía a José Antonio Casillas, el que era director facultativo de Cerredo en el momento de los hechos. Seminario se mostró contundente al hablar de quién revisa los proyectos que visa el colegio. «Normalmente la secretaria, eso es ponerle un cuño nada más, lo que hace el colegio es sellarlo nada más, nadie lo mira, nadie lo va a estudiar, no tenemos a gente para ello». «Antiguamente, cuando acabé la carrera, en los años 80, en el colegio había alguien que miraba los proyectos, pero ahora no». Ahora «son una forma de sacar dinero para el colegio», abundó.

