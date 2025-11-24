El Colegio Técnico de Minas dice que es «falso» que cobre por visar proyectos sin revisarlos, como afirmó su secretario

El ya exvicesecretario de Colminas, Aníbal Seminario, en la comisión de investigación, el jueves.

Ramón Muñiz Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

El jueves la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente en la mina de Cerredo resultó sorprendente. Comparecía Aníbal Seminario, en calidad de ... secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía (Colminas), puesto en el que sucedía a José Antonio Casillas, el que era director facultativo de Cerredo en el momento de los hechos. Seminario se mostró contundente al hablar de quién revisa los proyectos que visa el colegio. «Normalmente la secretaria, eso es ponerle un cuño nada más, lo que hace el colegio es sellarlo nada más, nadie lo mira, nadie lo va a estudiar, no tenemos a gente para ello». «Antiguamente, cuando acabé la carrera, en los años 80, en el colegio había alguien que miraba los proyectos, pero ahora no». Ahora «son una forma de sacar dinero para el colegio», abundó.

El domingo Colminas ha emitido un comunicado informando de que el decano, «acepta la dimisión que voluntaria y de forma irrevocable ha presentado como vicesecretario Aníbal Seminario y además quiere pedir disculpas ante la opinión pública, colegiados y representantes de otras instituciones colegiales por las desafortunadas e inciertas declaraciones realizadas en calidad de vicesecretario ante la comisión de investigación». «De forma equívoca, el señor Seminario realizó una descripción totalmente errónea de las funciones y responsabilidad del Colegio profesional en lo referente al visado de trabajos, conforme a la normativa vigente de aplicación. En concreto manifestó, que el visado se limitaba a poner un sello en documentos oficiales y con mero espíritu recaudado», recuerda la institución. «Este aspecto es del todo falso, dado que el visado colegial representa un instrumento de control de la actuación profesional para combatir el grave problema de intrusismo, verificar la identidad del técnico firmante de los trabajos, dar fe de la habilitación profesional del autor, entre otras cosas. En definitiva, validar y proteger al proyectista, a su cliente y de paso a la Sociedad en general», agrega.

