Autoridades que participaron en el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebró en La Benéfica de Piloña.

El compromiso de Asturias en el Día Internacional de las Personas Mayores: más centros de atención diurna para «fortalecer la proximidad»

Piloña acoge la celebración oficial de esta fecha que pone en valor la contribución de un colectivo a «la construcción de sociedades más equitativas y resilientes». La Administración autonómica anuncia nuevos dispositivos en Coaña, Nava, Boal, San Tirso de Abres, Villaviciosa y Somiedo

M. S.

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:05

Piloña se convertía este miércoles en epicentro del Día Internacional de las Personas Mayores con un acto en el que se puso en valor el papel que juega este colectivo en «la construcción de sociedades más equitativas y resilientes». Un reconocimiento que incluyó un compromiso de la Administración autonómica: ampliar la red de centros de atención diurna para «fortalecer los servicios de proximidad».

Una «prioridad» para esta legislatura que «persigue arraigar población, crear riqueza y, por encima de todo, respetar el deseo de la gran mayoría de las personas mayores, que desean vivir y envejecer en sus casas, dentro de su comunidad», según trasladaban las autoridades presentes en el acto que el Gobierno asturiano organizó en La Benéfica bajo el lema de Naciones Unidas 'Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos'. En la jornada participaron la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la vicepresidenta del parlamento asturiano, Celia Fernández; y el alcalde de Piloña, Iván Allende.

En 2024, el Principado abrió un nuevo centro de atención diurna en Infiesto, al que seguirán otros similares en Coaña, Nava, Boal, San Tirso de Abres, Villaviciosa y Somiedo. Esta dotación, que presta servicio a las personas mayores con dependencia o discapacidad, se suma a los programas autonómicos para promover la automía personal y combatir la soledad.

