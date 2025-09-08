Los concejos de la Ría del Eo acogerán los actos del Día de Asturias en 2026 El presidente Adrián Barbón anunció que el próximo año las celebraciones se desplazarán a San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol

Los actos con motivo del Día de Asturias continúan su itinerancia y, cuando aun concluyen los de 2025, ya se conoce donde tendrán lugar en 2026. Serán en los concejos ligados a la ría del Eo: San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol.

Así lo anunció este lunes el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que se irán del Oriente al Occidente, de la Comarca de la Sidra -este año con seis concejos- a la del Eo.

Vuelven al Occidente toda vez que 2024 ya habían estado en esa zona aunque en los concejos de los Oscos.

Temas

Día de Asturias